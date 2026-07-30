Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε 1 εκατ. δολάρια στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» της Αμερικής

💸Ένα εκατομμύριο δολάρια κέρδισε ο Μπεν Άφλεκ σε τηλεπαιχνίδι στην Αμερική. 🎥Ο 53χρονος ηθοποιός την Τετάρτη 29 Ιουλίου βρέθηκε στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» μαζί με τον Τζέιμι Ντινγκ, προκειμένου να κερδίσουν το μεγάλο ποσό για φιλανθρωπικό σκοπό. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece