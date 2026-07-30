«Θέλω να μείνω λίγο μόνη»: Ψάχνουν το πρόσωπο που έστελνε SMS προσποιούμενο τη 38χρονη νεκρή Βρετανίδα της Κυψέλης

Η υπόθεση λαμβάνει πλέον διεθνείς διαστάσεις με την βρετανική Daily Mail φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ - Στο μικροσκόπιο οι μετακινήσεις και οι επαφές της - Η τελευταία φορά που εθεάθη ζωντανή ήταν στις 15 Ιουλίου





Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το







@protothema.gr 🚨Τις κινήσεις της 38χρονης Βρετανίδας Ε.Ρ., που έφτασε στην Ελλάδα μέσω Εδιμβούργου τελικά και όχι μέσω Κύπρου όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό, αναζητά το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΔΑΟΕ. @Marinos Aleiferis 🪼 #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr



«Το τηλέφωνο χρησιμοποιούνταν. Στέλνονταν ακόμη και γραπτά μηνύματα, προφανώς με σκοπό να πιστέψουν οι άνθρωποι ότι ήταν ακόμη ζωντανή. Αντιμετωπίζουμε το κτίριο ως τόπο εγκλήματος», αναφέρει Έλληνας αστυνομικός στην εφημερίδα.



και στη συνέχεια μετέβη στην Αθήνα, όπου διέμενε με φίλους.





Κλείσιμο που εθεάθη ζωντανή ήταν στις 15 Ιουλίου, λίγο πριν από την εκτιμώμενη ώρα του εγκλήματος. Η σορός της εντοπίστηκε λίγες ημέρες αργότερα από έναν άστεγο, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές όταν παρατήρησε μια βαλίτσα από την οποία «προεξείχε κάτι που έμοιαζε με ανθρώπινο άκρο».



Ταυτοποίηση μέσω Interpol Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η αρχική ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέδειξε εμφανή τραύματα ή σημάδια πάλης, ενώ η ακριβής αιτία θανάτου αναμένεται να εξακριβωθεί μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων.



Η γυναίκα δεν έφερε επάνω της έγγραφα ταυτοποίησης. Οι ελληνικές Αρχές προχώρησαν στη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, χωρίς αποτέλεσμα στις ελληνικές βάσεις δεδομένων. Τελικά, η ταυτοποίησή της κατέστη δυνατή μέσω αμερικανικών βάσεων και της



Η 38χρονη είχε ύψος περίπου 1,63 μέτρα, κοκκινωπά μαλλιά πιασμένα σε κότσο και φορούσε μαύρο σορτς και μπλουζάκι. Μάλιστα, στο σορτς υπήρχε η ονομασία γαλλικού πανεπιστημίου, στοιχείο που οδήγησε στην ενεργοποίηση της Interpol και συνέβαλε στην ταυτοποίησή της.



Διεθνείς διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση με την 38χρονη Βρετανίδα, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης , καθώς την υπόθεση φιλοξενεί εκτενώς και η βρετανική Daily Mail.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης χρησιμοποιούνταν μετά τον θάνατό της , σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι βρισκόταν ακόμη εν ζωή. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, από τη συσκευή στάλθηκαν ακόμη και γραπτά μηνύματα με στόχο να παραπλανηθούν συγγενείς και γνωστοί της.Σε ένα από τα τελευταία μηνύματα που στάλθηκαν από το κινητό της η 38χρονη σημείωνε πως είχε ανάγκη να αφιερώσει λίγο χρόνο στον εαυτό της και πως επιθυμούσε να μείνει μόνη για ένα διάστημα.«Το τηλέφωνο χρησιμοποιούνταν. Στέλνονταν ακόμη και γραπτά μηνύματα, προφανώς με σκοπό να πιστέψουν οι άνθρωποι ότι ήταν ακόμη ζωντανή. Αντιμετωπίζουμε το κτίριο ως τόπο εγκλήματος», αναφέρει Έλληνας αστυνομικός στην εφημερίδα.Η 38χρονη Ε.Ρ, καταγόμενη από τη Σκωτία, είχε ταξιδέψει στην Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 29 Ιουνίου, μέσω Κύπρου,, όπου διέμενε με φίλους.Η τελευταία φορά, λίγο πριν από την εκτιμώμενη ώρα του εγκλήματος. Η σορός της εντοπίστηκε λίγες ημέρες αργότερα από έναν άστεγο, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές όταν παρατήρησε μια βαλίτσα από την οποία «προεξείχε κάτι που έμοιαζε με ανθρώπινο άκρο».Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η αρχική ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η ακριβής αιτία θανάτου αναμένεται να εξακριβωθεί μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων.Η γυναίκα δεν έφερε επάνω της έγγραφα ταυτοποίησης. Οι ελληνικές Αρχές προχώρησαν στη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, χωρίς αποτέλεσμα στις ελληνικές βάσεις δεδομένων. Τελικά, η ταυτοποίησή της κατέστη δυνατή μέσω αμερικανικών βάσεων και της Interpol Η 38χρονη είχε ύψος περίπου 1,63 μέτρα, κοκκινωπά μαλλιά πιασμένα σε κότσο και φορούσε μαύρο σορτς και μπλουζάκι. Μάλιστα, στο σορτς υπήρχε η ονομασία γαλλικού πανεπιστημίου, στοιχείο που οδήγησε στην ενεργοποίηση της Interpol και συνέβαλε στην ταυτοποίησή της.

Στο μικροσκόπιο οι μετακινήσεις και οι επαφές της Η Daily Mail αναφέρει ακόμη ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει ζητήσει από την αεροπορική εταιρεία τα στοιχεία των επιβατών της πτήσης με την οποία ταξίδεψε η 38χρονη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνοδευόταν από κάποιο άλλο άτομο.



Παράλληλα, οι Αρχές ελέγχουν τα μητρώα καταλυμάτων για τυχόν κρατήσεις στο όνομά της, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ελληνικές Αρχές συνεργάζονται στενά με την Αστυνομία της Κύπρου στο πλαίσιο της έρευνας.



«Πρωτοφανής υπόθεση στην καρδιά της Αθήνας» Την ίδια ώρα η Sun επικαλείται ακόμη Έλληνα αστυνομικό, ο οποίος περιγράφει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, λέγοντας: «Το να βρεθεί μια αλλοδαπή νεκρή μέσα σε βαλίτσα, εδώ στην καρδιά της Αθήνας, είναι πρωτοφανές. Στην ιστορία των ελληνοβρετανικών σχέσεων δεν έχει υπάρξει ανάλογη υπόθεση».



Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.



Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς και η ανάλυση των ηλεκτρονικών δεδομένων της 38χρονης, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος ή ποιοι χρησιμοποίησαν το κινητό της τηλέφωνο μετά τον θάνατό της και να χαρτογραφηθούν οι τελευταίες κινήσεις και επαφές της.