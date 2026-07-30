Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Εργατικό δυστύχημα στη Λαμία: Νεκρός 59χρονος πατέρας τριών παιδιών μετά από πτώση από στέγη
Εργατικό δυστύχημα στη Λαμία: Νεκρός 59χρονος πατέρας τριών παιδιών μετά από πτώση από στέγη
Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/7), ενώ τα ακριβή αίτια διερευνώνται
Ένας 59χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του μετά από σοβαρό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) στο εργοτάξιο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το lamiareport.gr, ο άνδρας έπεσε από ύψος περίπου έξι μέτρων, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.
Ο 59χρονος, πατέρας τριών παιδιών με καταγωγή από την Αχαΐα, εργαζόταν σε συνεργείο που εκτελούσε εργασίες στον χώρο της έκθεσης. Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι ο 59χρονος φέρεται να βρέθηκε στο κενό από σημείο στέγης.
Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το lamiareport.gr, ο άνδρας έπεσε από ύψος περίπου έξι μέτρων, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.
Ο 59χρονος, πατέρας τριών παιδιών με καταγωγή από την Αχαΐα, εργαζόταν σε συνεργείο που εκτελούσε εργασίες στον χώρο της έκθεσης. Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι ο 59χρονος φέρεται να βρέθηκε στο κενό από σημείο στέγης.
Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας.
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