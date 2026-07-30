Εργατικό δυστύχημα στη Λαμία: Νεκρός 59χρονος πατέρας τριών παιδιών μετά από πτώση από στέγη
ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία Εργατικό δυστύχημα

Εργατικό δυστύχημα στη Λαμία: Νεκρός 59χρονος πατέρας τριών παιδιών μετά από πτώση από στέγη

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/7), ενώ τα ακριβή αίτια διερευνώνται

Εργατικό δυστύχημα στη Λαμία: Νεκρός 59χρονος πατέρας τριών παιδιών μετά από πτώση από στέγη
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Ένας 59χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του μετά από σοβαρό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) στο εργοτάξιο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το lamiareport.gr, ο άνδρας έπεσε από ύψος περίπου έξι μέτρων, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Ο 59χρονος, πατέρας τριών παιδιών με καταγωγή από την Αχαΐα, εργαζόταν σε συνεργείο που εκτελούσε εργασίες στον χώρο της έκθεσης. Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι ο 59χρονος φέρεται να βρέθηκε στο κενό από σημείο στέγης.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας.
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