Η Ουάσινγκτον χαλαρώνει τις κυρώσεις στην Τεχεράνη: Ελεύθερες οι πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου ως τα τέλη Αυγούστου
Η Ουάσινγκτον χαλαρώνει τις κυρώσεις στην Τεχεράνη: Ελεύθερες οι πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου ως τα τέλη Αυγούστου
Την έγκριση των ΗΠΑ στην πώληση ιρανικού πετρελαίου ανακοίνωσε ο Σκοτ Μπέσεντ, στο πλαίσιο των «εποικοδομητικών συζητήσεων» που έγιναν την Κυριακή στην Ελβετία
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν τη Δευτέρα τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου έως και τα τέλη Αυγούστου, μετά τις «παραγωγικές συνομιλίες» που πραγματοποιήθηκαν το σαββατοκύριακο στην Ελβετία μεταξύ αντιπροσωπειών της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.
«Στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαισίου, το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε προσωρινή γενική άδεια διάρκειας 60 ημερών, η οποία επιτρέπει την παραγωγή, τη μεταφορά και την πώληση ιρανικού πετρελαίου», ανέφερε ο Μπέσεντ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι συναλλαγές που επιτρέπονται βάσει της σημερινής γενικής άδειας περιλαμβάνουν την εισαγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες αργού πετρελαίου, πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης. Δεν επιτρέπονται συναλλαγές που αφορούν τη Βόρεια Κορέα ή την Κούβα.
Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι σημειώθηκε «σημαντική πρόοδος» στις συνομιλίες που διεξήχθησαν στην Ελβετία, παρά το γεγονός ότι το Ιράν είχε ανακοινώσει το Σαββατοκύριακο το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.
Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) διευκρίνισε, ωστόσο, ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν είχαν κλείσει.
Ο Βανς αποκάλυψε επίσης ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την επιστροφή επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στο Ιράν.
Από την πλευρά του, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι η ιρανική κυβέρνηση δεσμεύθηκε να διασφαλίσει την ελεύθερη και απρόσκοπτη διέλευση των πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ.
Παράλληλα, το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ήρε την Πέμπτη τον αποκλεισμό που είχε επιβάλει στα ιρανικά λιμάνια και στις παράκτιες περιοχές της χώρας.
Την ίδια στιγμή, ιρανικά υπερδεξαμενόπλοια, τα οποία κατά τη διάρκεια του πολέμου είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού τους, έχουν πλέον επανενεργοποιήσει τους αναμεταδότες τους και αναχωρούν από την περιοχή μεταφέροντας φορτία πετρελαίου.
«Στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαισίου, το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε προσωρινή γενική άδεια διάρκειας 60 ημερών, η οποία επιτρέπει την παραγωγή, τη μεταφορά και την πώληση ιρανικού πετρελαίου», ανέφερε ο Μπέσεντ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Under President @realDonaldTrump and @VP, we continue to make the world safer and more prosperous.— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) June 22, 2026
In line with the ongoing productive talks in Switzerland, Iran has committed to free and open transit in the Strait of Hormuz and to permit International Atomic Energy Agency…
Οι συναλλαγές που επιτρέπονται βάσει της σημερινής γενικής άδειας περιλαμβάνουν την εισαγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες αργού πετρελαίου, πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης. Δεν επιτρέπονται συναλλαγές που αφορούν τη Βόρεια Κορέα ή την Κούβα.
Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι σημειώθηκε «σημαντική πρόοδος» στις συνομιλίες που διεξήχθησαν στην Ελβετία, παρά το γεγονός ότι το Ιράν είχε ανακοινώσει το Σαββατοκύριακο το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.
Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) διευκρίνισε, ωστόσο, ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν είχαν κλείσει.
Ο Βανς αποκάλυψε επίσης ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την επιστροφή επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στο Ιράν.
Από την πλευρά του, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι η ιρανική κυβέρνηση δεσμεύθηκε να διασφαλίσει την ελεύθερη και απρόσκοπτη διέλευση των πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ.
Παράλληλα, το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ήρε την Πέμπτη τον αποκλεισμό που είχε επιβάλει στα ιρανικά λιμάνια και στις παράκτιες περιοχές της χώρας.
Την ίδια στιγμή, ιρανικά υπερδεξαμενόπλοια, τα οποία κατά τη διάρκεια του πολέμου είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού τους, έχουν πλέον επανενεργοποιήσει τους αναμεταδότες τους και αναχωρούν από την περιοχή μεταφέροντας φορτία πετρελαίου.
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