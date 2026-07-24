Την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ ζήτησε η Γαλλία
Την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ ζήτησε η Γαλλία
Το Παρίσι αναμένει τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, διευκρίνισε ο Εμανουέλ Μακρίν
Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μαίνονται στη χώρα, ιδίως στη Ζιρόντ, ανακοίνωσε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή ο Εμανουέλ Μακρόν μέσω X.
«Θα μπορούμε σύντομα να υπολογίζουμε στις ενισχύσεις δυο κροατικών Canadair, δυο πορτογαλικών Air Tractor και δυο ελικοπτέρων Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία», διευκρίνισε ο Gάλλος πρόεδρος, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στους ευρωπαίους εταίρους του Παρισιού για την «αλληλεγγύη» που επιδεικνύουν.
Φωτογραφία: Reuters
La situation reste sous très forte tension face aux incendies qui frappent le pays, en particulier en Gironde.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 23, 2026
Mes pensées vont à nos sapeurs-pompiers et aux forces de secours qui luttent sans relâche sur le front des flammes. Leur courage force le respect.…
«Θα μπορούμε σύντομα να υπολογίζουμε στις ενισχύσεις δυο κροατικών Canadair, δυο πορτογαλικών Air Tractor και δυο ελικοπτέρων Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία», διευκρίνισε ο Gάλλος πρόεδρος, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στους ευρωπαίους εταίρους του Παρισιού για την «αλληλεγγύη» που επιδεικνύουν.
Φωτογραφία: Reuters
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