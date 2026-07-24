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Νεκρός 55χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Κρήτη
Νεκρός 55χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Κρήτη
Το δυστύχημα έγινε στην Χερσόνησο
Τραγικό θάνατο στην άσφαλτο βρήκε οδηγός μηχανής το μεσημέρι της Παρασκευής (24/7) στην Χερσόνησο της Κρήτης.
Το τροχαίο σημειώθηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο ρεύμα κυκλοφορίας από τη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 55χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στο κράσπεδο, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί θανάσιμα.
Παρά το γεγονός ότι φορούσε προστατευτικό κράνος, ο 55χρονος υπέστη πολλαπλά και σοβαρά τραύματα σε ολόκληρο το σώμα του και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, κατά τις ίδιες πληροφορίες.
Προανάκριση για τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργείται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
Το τροχαίο σημειώθηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο ρεύμα κυκλοφορίας από τη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 55χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στο κράσπεδο, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί θανάσιμα.
Παρά το γεγονός ότι φορούσε προστατευτικό κράνος, ο 55χρονος υπέστη πολλαπλά και σοβαρά τραύματα σε ολόκληρο το σώμα του και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, κατά τις ίδιες πληροφορίες.
Προανάκριση για τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργείται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
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