Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Μηχανή παρέσυρε 50χρονη στη Θεσσαλονίκη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Μηχανή παρέσυρε 50χρονη στη Θεσσαλονίκη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Το ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και 28ης Οκτωβρίου
Παράσυρση πεζής από δίκυκλο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/7) στη Θεσσαλονίκη.
Το ατύχημα σημειώθηκε στις 15:15, στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και 28ης Οκτωβρίου, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, δίκυκλο παρέσυρε πεζή γυναίκα, ηλικίας περίπου 50 ετών.
Η γυναίκα τραυματίστηκε και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται.
Το ατύχημα σημειώθηκε στις 15:15, στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και 28ης Οκτωβρίου, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, δίκυκλο παρέσυρε πεζή γυναίκα, ηλικίας περίπου 50 ετών.
Η γυναίκα τραυματίστηκε και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται.
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