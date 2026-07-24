Ρένα Δούρου: Δεν θα παραστούμε στη δεξίωση στο προεδρικό, τι απάντησε στον Μητσοτάκη

Τι είπε στην πρώτη της ομιλία με ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ