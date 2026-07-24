Ρένα Δούρου: Δεν θα παραστούμε στη δεξίωση στο προεδρικό, τι απάντησε στον Μητσοτάκη
Ρένα Δούρου: Δεν θα παραστούμε στη δεξίωση στο προεδρικό, τι απάντησε στον Μητσοτάκη
Τι είπε στην πρώτη της ομιλία με ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ
Την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραστεί στη δεξίωση που θα γίνει στο Προεδρικό Μέγαρο, για την 52η επέτειο Αποκατάστασης της Δημοκρατίας, εξήγησε η Ρένα Δούρου, απαντώντας εμμέσως και στις αιτιάσεις του πρωθυπουργού για το ζήτημα.
«Η επέτειος της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνυπάρχει με την παρουσία νοσταλγών της δικτατορίας, εκπροσώπων της ακροδεξιάς και αναθεωρητών της Ιστορίας» ανέφερε η κυρία Δούρου, στην πρώτη της ομιλία ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Αντίθετη εμφανίστηκε η κυρία Δούρου στην κυβερνητική πρόταση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, χαρακτηρίζοντάς την «βαθιά συντηρητική, αντιδραστική, αναχρονιστική» και πρόσθεσε ότι«δεν απαντά σε υπαρκτά θεσμικά προβλήματα».
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο άρθρο 16, λέγοντας, κάνοντας λόγο για εμπορευματοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αφήνοντας αιχμές και για τη στάση τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της ΕΛΑΣ. Κατηγορώντας την κυβέρνηση για εμμονή και για ιδεολογικό δογματισμό, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι την ενδιαφέρει «αποκλειστικά η διευκόλυνση των ιδιωτών και των μεγάλων συμφερόντων που βλέπουν να ανοίγονται μπροστά τους κερδοφόρα πεδία», προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναγνωρίζει ως «τετελεσμένα» τις αντισυνταγματικές επιλογές της κυβέρνησης της ΝΔ.
«Η Αριστερά δεν μπορεί να μετατρέπεται σε διαχειριστή των τετελεσμένων της Δεξιάς, η Αριστερά θα συνεχίσει να είναι θεματοφύλακας του Συντάγματος» κατέληξε.
«Η επέτειος της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνυπάρχει με την παρουσία νοσταλγών της δικτατορίας, εκπροσώπων της ακροδεξιάς και αναθεωρητών της Ιστορίας» ανέφερε η κυρία Δούρου, στην πρώτη της ομιλία ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Αντίθετη εμφανίστηκε η κυρία Δούρου στην κυβερνητική πρόταση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, χαρακτηρίζοντάς την «βαθιά συντηρητική, αντιδραστική, αναχρονιστική» και πρόσθεσε ότι«δεν απαντά σε υπαρκτά θεσμικά προβλήματα».
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο άρθρο 16, λέγοντας, κάνοντας λόγο για εμπορευματοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αφήνοντας αιχμές και για τη στάση τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της ΕΛΑΣ. Κατηγορώντας την κυβέρνηση για εμμονή και για ιδεολογικό δογματισμό, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι την ενδιαφέρει «αποκλειστικά η διευκόλυνση των ιδιωτών και των μεγάλων συμφερόντων που βλέπουν να ανοίγονται μπροστά τους κερδοφόρα πεδία», προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναγνωρίζει ως «τετελεσμένα» τις αντισυνταγματικές επιλογές της κυβέρνησης της ΝΔ.
«Η Αριστερά δεν μπορεί να μετατρέπεται σε διαχειριστή των τετελεσμένων της Δεξιάς, η Αριστερά θα συνεχίσει να είναι θεματοφύλακας του Συντάγματος» κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα