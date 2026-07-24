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Τον Φεβρουάριο η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη για «το δικαίωμα σιωπής» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Τον Φεβρουάριο η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη για «το δικαίωμα σιωπής» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Εκκρεμεί και δεύτερη δίκη για απείθεια η οποία έχει προσδιοριστεί για τον προσεχή Οκτώβριο
Στις 16 Φεβρουαρίου 2027 προσδιορίστηκε ενώπιον του ΙΒ' Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη στελέχους μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.
Η κατηγορία αφορά τη στάση που κράτησε όταν, μετά από δεύτερη κλήση του, εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 11 του περασμένου Δεκεμβρίου, επικαλούμενος «το δικαίωμα σιωπής» χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορουμένου. Για την υπόθεση Ξυλούρη διενεργήθηκε διπλή εισαγγελική έρευνα, μετά από διαβίβαση των πρακτικών της Εξεταστικής στην Εισαγγελία.
Το πρώτο σκέλος αφορούσε την άρνηση του κατηγορουμένου να εμφανιστεί στη Βουλή κατά την πρώτη κλήση του, τον περασμένο Νοέμβριο. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, σε βάρος του κ. Ξυλούρη ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απείθειας και η δίκη του, ύστερα από αναβολή, έχει προσδιοριστεί για τον προσεχή Οκτώβριο. Η δεύτερη έρευνα είναι αυτή που αφορούσε την άρνησή του να καταθέσει, όταν τελικώς εμφανίστηκε στην Εξεταστική επιτροπή, η οποία οδήγησε σε δεύτερη ποινική δίωξη και παραπομπή σε δίκη για τον Φεβρουάριο του 2027.
Η κατηγορία αφορά τη στάση που κράτησε όταν, μετά από δεύτερη κλήση του, εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 11 του περασμένου Δεκεμβρίου, επικαλούμενος «το δικαίωμα σιωπής» χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορουμένου. Για την υπόθεση Ξυλούρη διενεργήθηκε διπλή εισαγγελική έρευνα, μετά από διαβίβαση των πρακτικών της Εξεταστικής στην Εισαγγελία.
Το πρώτο σκέλος αφορούσε την άρνηση του κατηγορουμένου να εμφανιστεί στη Βουλή κατά την πρώτη κλήση του, τον περασμένο Νοέμβριο. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, σε βάρος του κ. Ξυλούρη ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απείθειας και η δίκη του, ύστερα από αναβολή, έχει προσδιοριστεί για τον προσεχή Οκτώβριο. Η δεύτερη έρευνα είναι αυτή που αφορούσε την άρνησή του να καταθέσει, όταν τελικώς εμφανίστηκε στην Εξεταστική επιτροπή, η οποία οδήγησε σε δεύτερη ποινική δίωξη και παραπομπή σε δίκη για τον Φεβρουάριο του 2027.
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