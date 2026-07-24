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Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Γόρτυνα Κρήτης
Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Γόρτυνα Κρήτης
Επιχείρησαν 28 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμε ένα ελικόπτερο
UPD:
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/07) σε χαμηλή βλάστηση στον Δήμο Γόρτυνας Κρήτης σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά δεν απείλησε κατοικίες ή επιχειρήσεις.
Επιχείρησαν 28 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.
Στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πυρκαγιάς συνέδραμε επίσης ο Δήμος Γόρτυνας, διαθέτοντας υδροφόρες.
Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά δεν απείλησε κατοικίες ή επιχειρήσεις.
Επιχείρησαν 28 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.
Στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πυρκαγιάς συνέδραμε επίσης ο Δήμος Γόρτυνας, διαθέτοντας υδροφόρες.
Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
UPD:
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