Νομοσχέδιο για τη διάλυση και τον αφοπλισμό του PKK κατατέθηκε στην τουρκική εθνοσυνέλευση
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Νομοσχέδιο για τη διάλυση και τον αφοπλισμό του PKK κατατέθηκε στην τουρκική εθνοσυνέλευση

Το σχέδιο νόμου αποτελεί ένα άλμα προς το τέλος ενός αντάρτικου στη διάρκεια του οποίου τουλάχιστον 40.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το 1984, έχει προκαλέσει μεγάλες διαφωνίες στο εσωτερικό και έχει πυροδοτήσει τη βία στα σύνορα με το Ιράκ και τη Συρία

Νομοσχέδιο για τη διάλυση και τον αφοπλισμό του PKK κατατέθηκε στην τουρκική εθνοσυνέλευση
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Ο κυβερνών συνασπισμός στην Τουρκία υπέβαλε σήμερα στο κοινοβούλιο σχέδιο νόμου με σκοπό την επίτευξη ειρήνης με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) εν μέρει προστατεύοντας πολλούς πρώην μαχητές από διώξεις, και αναστέλλοντας ποινές φυλάκισης για πολλούς από αυτούς που έχουν καταδικαστεί ως μέλη της οργάνωσης.

Το νομοσχέδιο, που αναμένεται να εγκριθεί από την Εθνοσυνέλευση αργότερα αυτήν την εβδομάδα, έχει στόχο τον τερματισμό της πολύχρονης σύγκρουσης εν μέρει διευκολύνοντας ενδεχόμενη επιστροφή στην Τουρκία χιλιάδων πρώην μαχητών του PKK που έχουν τη βάση τους στο βόρειο Ιράκ.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας θα αναλάβει την επαλήθευση της διάλυσης και του αφοπλισμού της οργάνωσης και μία επιτροπή -που θα αποτελείται από τον αντιπρόεδρο, υπουργούς και τον επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών MIT- θα εποπτεύει την εφαρμογή του νόμου και θα επιβλέψει την παράδοση των μαχητών του PKK και τη διαδικασία αφοπλισμού.

Το σχέδιο νόμου αποτελεί ένα άλμα προς το τέλος ενός αντάρτικου στη διάρκεια του οποίου τουλάχιστον 40.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το 1984, έχει προκαλέσει μεγάλες διαφωνίες στο εσωτερικό και έχει πυροδοτήσει τη βία στα σύνορα με το Ιράκ και τη Συρία.
5 ΣΧΟΛΙΑ

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