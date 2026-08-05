Νομοσχέδιο για τη διάλυση και τον αφοπλισμό του PKK κατατέθηκε στην τουρκική εθνοσυνέλευση

Το σχέδιο νόμου αποτελεί ένα άλμα προς το τέλος ενός αντάρτικου στη διάρκεια του οποίου τουλάχιστον 40.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το 1984, έχει προκαλέσει μεγάλες διαφωνίες στο εσωτερικό και έχει πυροδοτήσει τη βία στα σύνορα με το Ιράκ και τη Συρία