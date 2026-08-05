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Το κυβερνών κόμμα της Ουγγαρίας πρότεινε το κοινοβούλιο να εκλέξει τον νέο πρόεδρο στις 11 Αυγούστου
Το κυβερνών κόμμα της Ουγγαρίας πρότεινε το κοινοβούλιο να εκλέξει τον νέο πρόεδρο στις 11 Αυγούστου
Η εκλογή νέου προέδρου και η σύνταξη νέου Συντάγματος αποτελούν βασικά στοιχεία του σχεδίου του πρωθυπουργού Πίτερ Μάγιαρ για την αποδυνάμωση των προπυργίων εξουσίας του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν
Η κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος της Ουγγαρίας Tisza πρότεινε το κοινοβούλιο να εκλέξει τον νέο πρόεδρο της χώρας στις 11 Αυγούστου, σύμφωνα με την επίσημη πρόταση που δημοσιεύθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του κοινοβουλίου.
Η εκλογή νέου προέδρου και η σύνταξη νέου συντάγματος αποτελούν βασικά στοιχεία του σχεδίου του πρωθυπουργού Πίτερ Μάγιαρ για την αποδυνάμωση των προπυργίων εξουσίας του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, για το οποίο ο Μάγιαρ δηλώνει ότι έλαβε ισχυρή εντολή από τους ψηφοφόρους.
Η εκλογή νέου προέδρου και η σύνταξη νέου συντάγματος αποτελούν βασικά στοιχεία του σχεδίου του πρωθυπουργού Πίτερ Μάγιαρ για την αποδυνάμωση των προπυργίων εξουσίας του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, για το οποίο ο Μάγιαρ δηλώνει ότι έλαβε ισχυρή εντολή από τους ψηφοφόρους.
Hungary’s ruling party proposes parliament to elect a new president on August 11. This marks a key shift in succession planning and constitutional process. What it could mean for governance and regional stability remains to be seen. #Hungary #Politics #P… https://t.co/4GZtilfAbo— Global Banking & Finance Review (@GBAFReview) August 5, 2026
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