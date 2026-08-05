Το κυβερνών κόμμα της Ουγγαρίας πρότεινε το κοινοβούλιο να εκλέξει τον νέο πρόεδρο στις 11 Αυγούστου
ΚΟΣΜΟΣ
Κοινοβουλευτική Ομάδα Ουγγαρία πρόεδρος Πίτερ Μάγιαρ Βίκτορ Όρμπαν

Το κυβερνών κόμμα της Ουγγαρίας πρότεινε το κοινοβούλιο να εκλέξει τον νέο πρόεδρο στις 11 Αυγούστου

Η εκλογή νέου προέδρου και η σύνταξη νέου Συντάγματος αποτελούν βασικά στοιχεία του σχεδίου του πρωθυπουργού Πίτερ Μάγιαρ για την αποδυνάμωση των προπυργίων εξουσίας του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν

Το κυβερνών κόμμα της Ουγγαρίας πρότεινε το κοινοβούλιο να εκλέξει τον νέο πρόεδρο στις 11 Αυγούστου
Η κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος της Ουγγαρίας Tisza πρότεινε το κοινοβούλιο να εκλέξει τον νέο πρόεδρο της χώρας στις 11 Αυγούστου, σύμφωνα με την επίσημη πρόταση που δημοσιεύθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του κοινοβουλίου.

Η εκλογή νέου προέδρου και η σύνταξη νέου συντάγματος αποτελούν βασικά στοιχεία του σχεδίου του πρωθυπουργού Πίτερ Μάγιαρ για την αποδυνάμωση των προπυργίων εξουσίας του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, για το οποίο ο Μάγιαρ δηλώνει ότι έλαβε ισχυρή εντολή από τους ψηφοφόρους.

Thema Insights

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

14+1 λόγοι που αξίζει να ζήσεις το επετειακό τριήμερο των 15 χρόνων του Spetses Mini Marathon

Ένα φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο στις Σπέτσες είναι αρκετό για να καταλάβεις γιατί χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν ξανά και ξανά. Όχι μόνο για έναν αγώνα, αλλά για μια εμπειρία που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης