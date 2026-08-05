Ο Μακρόν καταδικάζει τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο, πιθανές και νέες κυρώσεις
ΚΟΣΜΟΣ
Εμανουέλ Μακρόν Κίεβο Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσική επίθεση

Ο Μακρόν καταδικάζει τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο, πιθανές και νέες κυρώσεις

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταίροι της θα συνεχίσουν να αυξάνουν την πίεση στη Ρωσία, ενισχύοντας παράλληλα τη στρατιωτική στήριξη για την Ουκρανία προκειμένου να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της», είπε

Ο Μακρόν καταδικάζει τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο, πιθανές και νέες κυρώσεις
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Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε σήμερα τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταίροι της θα κλιμακώσουν την πίεσή τους στη Ρωσία μέσω κυρώσεων και θα συνεχίσουν να στηρίζουν στρατιωτικά την Ουκρανία.

Ο Μακρόν χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την «πολιτική τρόμου» που εξαπέλυσε η Ρωσία, και δήλωσε ότι η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της δεν θα υποκύψουν μπροστά «στην κόπωση ούτε στον εκφοβισμό».

«Κάθε νέα επίθεση ενισχύει το προφανές: η Ρωσία πρέπει να πληρώσει το τίμημα της επιθετικότητάς της και να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά της», έγραψε ο Μακρόν σε ανάρτηση στο Χ.



«Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταίροι της θα συνεχίσουν να αυξάνουν την πίεση στη Ρωσία, μεταξύ άλλων και μέσω νέων κυρώσεων, ενισχύοντας παράλληλα τη στρατιωτική στήριξη για την Ουκρανία προκειμένου να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να προστατεύσει τον πληθυσμό της», πρόσθεσε ο ίδιος.
6 ΣΧΟΛΙΑ

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