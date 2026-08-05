Ο Πούτιν διόρισε τον νέο διοικητή των ρωσικών drones στο πλαίσιο ανασχηματισμού στον στρατό
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Ο Πούτιν διόρισε τον νέο διοικητή των ρωσικών drones στο πλαίσιο ανασχηματισμού στον στρατό

Τα drones άρχισαν να καθορίζουν τον πόλεμο όχι μόνο κατά μήκος της 1.200 χιλιομέτρων γραμμής του μετώπου, αλλά και για επιθέσεις στην θάλασσα, σε ενεργειακές υποδομές και σε εμπορικές αποθήκες

Ο Πούτιν διόρισε τον νέο διοικητή των ρωσικών drones στο πλαίσιο ανασχηματισμού στον στρατό
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διόρισε τον Ντενίς Λιάμιν επικεφαλής των Δυνάμεων μη Επανδρωμένων Συστημάτων, ενός νεοσύστατου κλάδου του στρατού που θα είναι έχει την αρμοδιότητα του πολέμου με drones.

Ο Πούτιν ανακοίνωσε τον διορισμό του στο πλαίσιο της λεγόμενης «βελτίωσης» της διάρθρωσης του στρατού, στα μισά του πέμπτου έτους του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα drones άρχισαν να καθορίζουν τον πόλεμο, με την κάθε εμπόλεμη πλευρά να τα αναπτύσσει όχι μόνο κατά μήκος της 1.200 χιλιομέτρων γραμμής του μετώπου, αλλά επίσης για επιθέσεις στην θάλασσα και σε στόχους σε βάθος πίσω από τις γραμμές του εχθρού όπως οι ενεργειακές υποδομές και οι εμπορικές αποθήκες.



Η Ουκρανία ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα την δημιουργία της δικής της διοίκησης «κυρώσεων μεγάλης εμβέλειας». Ο Πούτιν απευθυνόμενος στον Λιάμιν κατά την διάρκεια συνάντησης με τους επικεφαλής του υπουργείου Άμυνας η οποία μεταδόθηκε από την τηλεόραση, είπε ότι είναι «ένας από τους πιο εξειδικευμένους ειδικούς» που θα αναλάβει την διοίκηση των νέων δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο Ρώσος πρόεδρος του ανέθεσε να ολοκληρώσει τη συγκρότησή τους και να αναλάβει τη διοίκηση «στο εγγύς μέλλον». Ο Λιάμιν είχε προηγουμένως διατελέσει αρχηγός του γενικού επιτελείου της ομάδας «Κέντρο» των ρωσικών δυνάμεων που μάχονται στην Ουκρανία. Αποφοίτησε από τη σχολή διοίκησης αρμάτων μάχης και διαθέτει εμπειρία στις χερσαίες δυνάμεις.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε την ομάδα «Κέντρο» ως βασικό στοιχείο των προσπαθειών της Ρωσίας να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του Ντόνετσκ, κάτι που αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τη Μόσχα στον πόλεμο.

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Στο πλαίσιο ανασχηματισμού που ανακοινώθηκε κατά την ίδια συνεδρίαση, ανέφερε ότι ο διοικητής του Κέντρου, Βαλέρι Σολόνττσουκ, θα αναλάβει νέα θέση ως υπεύθυνος για το σύνολο της στρατιωτικής εφοδιαστικής και θα αντικατασταθεί από τον Αντρέι Ιβανάγιεφ, ο οποίος μέχρι τώρα ήταν υπεύθυνος της Ανατολικής ομάδας δυνάμεων.

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