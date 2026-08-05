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Επίθεση με τέσσερις τραυματίες στο κέντρο του Λονδίνου κοντά στο Κόβεντ Γκάρντεν, συνελήφθη 47χρονη με ψαλίδι
Επίθεση με τέσσερις τραυματίες στο κέντρο του Λονδίνου κοντά στο Κόβεντ Γκάρντεν, συνελήφθη 47χρονη με ψαλίδι
Τα θύματα είναι τέσσερις άνδρες 34, 39, 42 και 52 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8) στο κέντρο του Λονδίνου.
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου, οι Αρχές ειδοποιήθηκαν περίπου στις 12:30 (τοπική ώρα) για περιστατικό στην οδό Έντελ, κοντά στην περιοχή του Κόβεντ Γκάρντεν.
Σε ανακοίνωσή της, η υπηρεσία ανέφερε ότι τα πληρώματα παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε τέσσερις τραυματίες στο σημείο, οι οποίοι στη συνέχεια διακομίστηκαν σε εξειδικευμένο κέντρο αντιμετώπισης σοβαρών τραυμάτων. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες 34, 39, 42 και 52 ετών.
Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι για την επίθεση συνελήφθη μία 47χρονη. Πρόσθεσε ακόμη ότι, αν και η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, υπάρχουν ενδείξεις πως το περιστατικό συνδέεται με ζήτημα ψυχικής υγείας.
Παράλληλα, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο κατέσχεσαν ψαλίδι, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση.
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου, οι Αρχές ειδοποιήθηκαν περίπου στις 12:30 (τοπική ώρα) για περιστατικό στην οδό Έντελ, κοντά στην περιοχή του Κόβεντ Γκάρντεν.
Σε ανακοίνωσή της, η υπηρεσία ανέφερε ότι τα πληρώματα παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε τέσσερις τραυματίες στο σημείο, οι οποίοι στη συνέχεια διακομίστηκαν σε εξειδικευμένο κέντρο αντιμετώπισης σοβαρών τραυμάτων. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες 34, 39, 42 και 52 ετών.
Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι για την επίθεση συνελήφθη μία 47χρονη. Πρόσθεσε ακόμη ότι, αν και η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, υπάρχουν ενδείξεις πως το περιστατικό συνδέεται με ζήτημα ψυχικής υγείας.
Παράλληλα, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο κατέσχεσαν ψαλίδι, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση.
BREAKING: A woman has been arrested after multiple people were stabbed in Covent Garden in central London, the Metropolitan Police has said— Sky News (@SkyNews) August 5, 2026
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