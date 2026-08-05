Ενώ η Ευρώπη ψήνεται, στο νότιο ημισφαίριο... χιονίζει: Είδαν «άσπρη μέρα» στη Νέα Ζηλανδία μετά από 15 χρόνια, έδειξε -9°C ο υδράργυρος

Πολλοί κάτοικοι ενθουσιάστηκαν με το χιόνι, ωστόσο δεν έλειψαν τα προβλήματα - Κλειστοί δρόμοι, προβλήματα στις μετακινήσεις και ανησυχία για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με θερμοκρασίες που αγγίζουν ή ξεπερνούν σε πολλές περιοχές τους 40 βαθμούς, ένα έντονο κύμα ψύχους από την Ανταρκτική σαρώνει τη



Το ψυχρό μέτωπο έφτασε στη χώρα την Τρίτη, με μεγάλο μέρος της Νέας Ζηλανδίας να ξυπνά μέσα σε συνθήκες παγετού, χιονόπτωσης, χαλαζόπτωσης και ιδιαίτερα ισχυρών ψυχρών ανέμων.



Νότιου Νησιού ο υδράργυρος υποχώρησε έως και τους -9 βαθμούς Κελσίου.



Αρκετοί αυτοκινητόδρομοι έκλεισαν λόγω των καιρικών συνθηκών, ενώ σε περιοχές της ανατολικής ακτής του Βόρειου Νησιού σημειώθηκαν έντονες χαλαζοπτώσεις.







Χιόνι στο Ουέλινγκτον μετά από 15 χρόνια Στην πρωτεύουσα Ουέλινγκτον, χιονόνερο και χιόνι έφτασαν μέχρι το επίπεδο της θάλασσας λίγο μετά το μεσημέρι της Τρίτης, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια.



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Η σπάνια χιονόπτωση προκάλεσε ενθουσιασμό στους κατοίκους. Εργαζόμενοι βγήκαν από τα γραφεία τους για να απολαύσουν τις νιφάδες, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από φωτογραφίες και βίντεο.



«Ένα πραγματικό χειμερινό παραμύθι», έγραψε ένας χρήστης. «Χιόνι στο Ουέλινγκτον; Απίστευτο! Τι υπέροχος τρόπος να αλλάξει η διάθεση μέσα στη μέρα», σχολίασε άλλος.



Κάτοικος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Reddit ότι η εικόνα ήταν μοναδική, καθώς άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στα παράθυρα όλων των απέναντι κτιρίων για να παρακολουθήσουν τη χιονόπτωση.



Σκι και snowboard στους δρόμους Στο Ντούνεντιν, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Νότιου Νησιού, τα σχολεία έκλεισαν την Τρίτη, καθώς το χιόνι κάλυψε τους δρόμους. Πολλοί κάτοικοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για χειμερινές δραστηριότητες μέσα στην πόλη.



Την ώρα που ηβρίσκεται αντιμέτωπη με θερμοκρασίες που αγγίζουν ή ξεπερνούν σε πολλές περιοχές τους 40 βαθμούς, ένα έντονο κύμα ψύχους από την Ανταρκτική σαρώνει τη Νέα Ζηλανδία , προκαλώντας κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, χιονοπτώσεις ακόμη και σε παραθαλάσσιες περιοχές και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.Το ψυχρό μέτωπο έφτασε στη χώρα την Τρίτη, με μεγάλο μέρος της Νέας Ζηλανδίας να ξυπνά μέσα σε συνθήκες παγετού, χιονόπτωσης, χαλαζόπτωσης και ιδιαίτερα ισχυρών ψυχρών ανέμων.Οι χαμηλές θερμοκρασίες διατηρήθηκαν και το πρωί της Τετάρτης, όταν σε τρεις περιοχές τουο υδράργυρος υποχώρησε έως και τουςΑρκετοί αυτοκινητόδρομοι έκλεισαν λόγω των καιρικών συνθηκών, ενώ σε περιοχές της ανατολικής ακτής τουσημειώθηκαν έντονες χαλαζοπτώσεις.Στην πρωτεύουσα Ουέλινγκτον, χιονόνερο και χιόνι έφτασαν μέχρι το επίπεδο της θάλασσας λίγο μετά το μεσημέρι της Τρίτης, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια.Η σπάνια χιονόπτωση προκάλεσε ενθουσιασμό στους κατοίκους. Εργαζόμενοι βγήκαν από τα γραφεία τους για να απολαύσουν τις νιφάδες, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από φωτογραφίες και βίντεο.«Ένα πραγματικό χειμερινό παραμύθι», έγραψε ένας χρήστης. «Χιόνι στο Ουέλινγκτον; Απίστευτο! Τι υπέροχος τρόπος να αλλάξει η διάθεση μέσα στη μέρα», σχολίασε άλλος.Κάτοικος ανέφερε σε ανάρτησή του στοότι η εικόνα ήταν μοναδική, καθώς άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στα παράθυρα όλων των απέναντι κτιρίων για να παρακολουθήσουν τη χιονόπτωση.Στο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Νότιου Νησιού, τα σχολεία έκλεισαν την Τρίτη, καθώς το χιόνι κάλυψε τους δρόμους. Πολλοί κάτοικοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για χειμερινές δραστηριότητες μέσα στην πόλη.

Βίντεο που δημοσίευσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν κατοίκους να κάνουν snowboard στους δρόμους, ενώ ένας σκιέρ κατέβηκε την περίφημη Baldwin Street, η οποία έχει καταγραφεί από τα Ρεκόρ Γκίνες ως ο πιο απότομος δρόμος στον κόσμο.



«Αυτό που λατρεύω στο Ντούνεντιν είναι ότι πέφτει μισή ίντσα χιόνι μία ή δύο φορές τον χρόνο και όλοι χάνουν το μυαλό τους», σχολίασε με χιούμορ ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.







Προβλήματα σε αεροδρόμια και οδικές αρτηρίες Πιο βόρεια, η παραλία New Brighton στο Κράιστσερτς καλύφθηκε από λεπτό στρώμα χιονιού, ενώ αεροσκάφος αναγκάστηκε να ματαιώσει την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της βροχής.







Η αστυνομία επενέβη σε πολλά περιστατικά οχημάτων που γλίστρησαν σε παγωμένους δρόμους, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.



Η μετεωρολογική υπηρεσία της Νέας Ζηλανδίας (MetService) εκτιμά ότι, αν και οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή άνοδο μέσα στην Τετάρτη, θα υποχωρήσουν εκ νέου κατά τη διάρκεια της νύχτας.



Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να είναι το ψυχρότερο της χρονιάς για αρκετές περιοχές της χώρας.



Την ίδια ώρα, ο διαχειριστής του εθνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, Transpower, ανακοίνωσε ότι καταγράφηκε η υψηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που έχει σημειωθεί ποτέ κατά την πρωινή αιχμή, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να παρουσιαστεί έλλειμμα ισχύος το πρωί της Παρασκευής.