Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια
Ενώ η Ευρώπη ψήνεται, στο νότιο ημισφαίριο... χιονίζει: Είδαν «άσπρη μέρα» στη Νέα Ζηλανδία μετά από 15 χρόνια, έδειξε -9°C ο υδράργυρος
Πολλοί κάτοικοι ενθουσιάστηκαν με το χιόνι, ωστόσο δεν έλειψαν τα προβλήματα - Κλειστοί δρόμοι, προβλήματα στις μετακινήσεις και ανησυχία για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
Το ψυχρό μέτωπο έφτασε στη χώρα την Τρίτη, με μεγάλο μέρος της Νέας Ζηλανδίας να ξυπνά μέσα σε συνθήκες παγετού, χιονόπτωσης, χαλαζόπτωσης και ιδιαίτερα ισχυρών ψυχρών ανέμων.
Οι χαμηλές θερμοκρασίες διατηρήθηκαν και το πρωί της Τετάρτης, όταν σε τρεις περιοχές του Νότιου Νησιού ο υδράργυρος υποχώρησε έως και τους -9 βαθμούς Κελσίου.
Αρκετοί αυτοκινητόδρομοι έκλεισαν λόγω των καιρικών συνθηκών, ενώ σε περιοχές της ανατολικής ακτής του Βόρειου Νησιού σημειώθηκαν έντονες χαλαζοπτώσεις.
Χιόνι στο Ουέλινγκτον μετά από 15 χρόνιαΣτην πρωτεύουσα Ουέλινγκτον, χιονόνερο και χιόνι έφτασαν μέχρι το επίπεδο της θάλασσας λίγο μετά το μεσημέρι της Τρίτης, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια.
Snow in Wellington New Zealand! First time since 2011. pic.twitter.com/o2Yc1B6YQC— Jerry K (@jerryin3d) August 4, 2026
Η σπάνια χιονόπτωση προκάλεσε ενθουσιασμό στους κατοίκους. Εργαζόμενοι βγήκαν από τα γραφεία τους για να απολαύσουν τις νιφάδες, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από φωτογραφίες και βίντεο.
«Ένα πραγματικό χειμερινό παραμύθι», έγραψε ένας χρήστης. «Χιόνι στο Ουέλινγκτον; Απίστευτο! Τι υπέροχος τρόπος να αλλάξει η διάθεση μέσα στη μέρα», σχολίασε άλλος.
Κάτοικος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Reddit ότι η εικόνα ήταν μοναδική, καθώς άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στα παράθυρα όλων των απέναντι κτιρίων για να παρακολουθήσουν τη χιονόπτωση.
Σκι και snowboard στους δρόμουςΣτο Ντούνεντιν, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Νότιου Νησιού, τα σχολεία έκλεισαν την Τρίτη, καθώς το χιόνι κάλυψε τους δρόμους. Πολλοί κάτοικοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για χειμερινές δραστηριότητες μέσα στην πόλη.
«Αυτό που λατρεύω στο Ντούνεντιν είναι ότι πέφτει μισή ίντσα χιόνι μία ή δύο φορές τον χρόνο και όλοι χάνουν το μυαλό τους», σχολίασε με χιούμορ ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
🌨️ Snow has begun falling, to low levels in some places ☃️— MetService NZ (@MetService) August 3, 2026
🌨️🏖️ With the very cold air moving north, reports of snow or sleet to near sea level have started to roll in across the eastern South Island. Send us your pictures if you have some! pic.twitter.com/YIYup16pep
Προβλήματα σε αεροδρόμια και οδικές αρτηρίεςΠιο βόρεια, η παραλία New Brighton στο Κράιστσερτς καλύφθηκε από λεπτό στρώμα χιονιού, ενώ αεροσκάφος αναγκάστηκε να ματαιώσει την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της βροχής.
Antarctic Polar Blast Brings Rare Sea-Level Snow to New Zealand | Asia One News— ASIA ONE NEWS (@AsiaOne_News) August 4, 2026
A powerful Antarctic polar blast has swept across parts of New Zealand's South Island, bringing rare snowfall to sea level and freezing temperatures that forced road closures and disrupted… pic.twitter.com/vGOvoHw6TF
Η αστυνομία επενέβη σε πολλά περιστατικά οχημάτων που γλίστρησαν σε παγωμένους δρόμους, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.
Η μετεωρολογική υπηρεσία της Νέας Ζηλανδίας (MetService) εκτιμά ότι, αν και οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή άνοδο μέσα στην Τετάρτη, θα υποχωρήσουν εκ νέου κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να είναι το ψυχρότερο της χρονιάς για αρκετές περιοχές της χώρας.
Την ίδια ώρα, ο διαχειριστής του εθνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, Transpower, ανακοίνωσε ότι καταγράφηκε η υψηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που έχει σημειωθεί ποτέ κατά την πρωινή αιχμή, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να παρουσιαστεί έλλειμμα ισχύος το πρωί της Παρασκευής.
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