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Πήγε για ψώνια με… ελικόπτερο επειδή η διαδρομή με το αυτοκίνητο ήταν «πολύ μεγάλη», δείτε βίντεο
Πήγε για ψώνια με… ελικόπτερο επειδή η διαδρομή με το αυτοκίνητο ήταν «πολύ μεγάλη», δείτε βίντεο
Το πάρκαρε έξω από το κατάστημα
Έναν αρκετά ιδιαίτερα ασυνήθιστο τρόπο μετακίνησης επέλεξε ένας 69χρονος άνδρας στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, ο οποίος αποφάσισε να αφήσει το αυτοκίνητό του στο σπίτι και να πετάξει.... μέχρι το κατάστημα για τα ψώνια του με το προσωπικό του ελικόπτερο.
Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, περίπου στις 18:00 τοπική ώρα, στο κατάστημα Cabela's στην πόλη Ρίτσφιλντ, με τους αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο μετά από κλήση πολιτών και να εντοπίζουν ένα ελικόπτερο σταθμευμένο στον χώρο στάθμευσης του καταστήματος.
Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσινγκτον, ο πιλότος, ο οποίος κατάγεται από το Ρόζεντεϊλ, εξήγησε στις αρχές ότι επέλεξε να πετάξει μέχρι το κατάστημα με το ελικόπτερο γιατί η διαδρομή με το αυτοκίνητο ήταν «πολύ μεγάλη».
Η απόσταση ανάμεσα στο Ρόζεντεϊλ και το Ρίτσφιλντ είναι περίπου 80 χιλιόμετρα, μια διαδρομή που οδικώς διαρκεί σχεδόν μία ώρα.
Οι αρχές ανέφεραν ότι ο 69χρονος δεν αντιμετώπισε κυρώσεις, καθώς διέθετε την απαιτούμενη άδεια πιλότου, πραγματοποίησε ασφαλή προσγείωση και ακολούθησε τους κανονισμούς της Federal Aviation Administration (FAA).
Σε ανάρτησή του στο Facebook, το γραφείο του σερίφη χαρακτήρισε το περιστατικό ως έναν «πρωτότυπο τρόπο» για να κάνει κάποιος τα ψώνια του, σημειώνοντας με χιουμοριστική διάθεση ότι ο πιλότος κατάφερε να αποφύγει ακόμη και τους κυκλικούς κόμβους που βρίσκονται μπροστά από το κατάστημα.
Το περιστατικό προκάλεσε την έκπληξη των κατοίκων της περιοχής, καθώς δεν είναι συνηθισμένο ένα ελικόπτερο να κάνει την εμφάνισή του σε έναν χώρο στάθμευσης καταστήματος για μια… καθημερινή αγορά.
Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, περίπου στις 18:00 τοπική ώρα, στο κατάστημα Cabela's στην πόλη Ρίτσφιλντ, με τους αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο μετά από κλήση πολιτών και να εντοπίζουν ένα ελικόπτερο σταθμευμένο στον χώρο στάθμευσης του καταστήματος.
Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσινγκτον, ο πιλότος, ο οποίος κατάγεται από το Ρόζεντεϊλ, εξήγησε στις αρχές ότι επέλεξε να πετάξει μέχρι το κατάστημα με το ελικόπτερο γιατί η διαδρομή με το αυτοκίνητο ήταν «πολύ μεγάλη».
Η απόσταση ανάμεσα στο Ρόζεντεϊλ και το Ρίτσφιλντ είναι περίπου 80 χιλιόμετρα, μια διαδρομή που οδικώς διαρκεί σχεδόν μία ώρα.
Οι αρχές ανέφεραν ότι ο 69χρονος δεν αντιμετώπισε κυρώσεις, καθώς διέθετε την απαιτούμενη άδεια πιλότου, πραγματοποίησε ασφαλή προσγείωση και ακολούθησε τους κανονισμούς της Federal Aviation Administration (FAA).
Σε ανάρτησή του στο Facebook, το γραφείο του σερίφη χαρακτήρισε το περιστατικό ως έναν «πρωτότυπο τρόπο» για να κάνει κάποιος τα ψώνια του, σημειώνοντας με χιουμοριστική διάθεση ότι ο πιλότος κατάφερε να αποφύγει ακόμη και τους κυκλικούς κόμβους που βρίσκονται μπροστά από το κατάστημα.
Το περιστατικό προκάλεσε την έκπληξη των κατοίκων της περιοχής, καθώς δεν είναι συνηθισμένο ένα ελικόπτερο να κάνει την εμφάνισή του σε έναν χώρο στάθμευσης καταστήματος για μια… καθημερινή αγορά.
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