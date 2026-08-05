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Σλοβενία: Πυρηνικός σταθμός θα μειώσει την παραγωγή του λόγω της χαμηλής στάθμης του ποταμού Σάβου
Σλοβενία: Πυρηνικός σταθμός θα μειώσει την παραγωγή του λόγω της χαμηλής στάθμης του ποταμού Σάβου
Η ζέστη και η ξηρασία στην Ευρώπη έχουν μειώσει τη στάθμη του νερού στα ποτάμια και έχουν εγείρει ανησυχίες ως προς την ύδρευση, τις οδικές μεταφορές και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Ο πυρηνικός σταθμός του Κορσκ στη Σλοβενία θα μειώσει την παραγωγή του στο 80% λόγω της χαμηλής στάθμης του νερού και των υψηλών θερμοκρασιών στον ποταμό Σάβo και θα προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις εάν χρειαστεί, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα.
Η ζέστη και η ξηρασία στην Ευρώπη έχουν μειώσει τη στάθμη του νερού στα ποτάμια και έχουν εγείρει ανησυχίες ως προς την ύδρευση, τις οδικές μεταφορές και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Προχθές Δευτέρα, η Ρουμανία ανατίναξε έναν βράχο για να βοηθήσει στην εκτροπή νερού από τον Δούναβη προς τον τελευταίο εν λειτουργία πυρηνικό αντιδραστήρα της που είναι ζωτικής σημασίας για την ψύξη του, καθώς η γειτονική Ουγγαρία δήλωσε ότι μπορεί να είναι σε θέση να εξοικονομήσει ενέργεια για δύο ακόμη ημέρες από τον μοναδικό της πυρηνικό σταθμό.
Η ζέστη και η ξηρασία στην Ευρώπη έχουν μειώσει τη στάθμη του νερού στα ποτάμια και έχουν εγείρει ανησυχίες ως προς την ύδρευση, τις οδικές μεταφορές και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
NEK bo zaradi vztrajanja izjemnih hidroloških in meteoroloških razmer na reki Savi v noči na četrtek začel postopno zmanjševati moč reaktorja. V prvem koraku bo proizvodnjo znižal na 80 odstotkov nazivne moči.https://t.co/1sxhWmTIVT— 📱MMC RTV Slovenija (@rtvslo) August 5, 2026
Προχθές Δευτέρα, η Ρουμανία ανατίναξε έναν βράχο για να βοηθήσει στην εκτροπή νερού από τον Δούναβη προς τον τελευταίο εν λειτουργία πυρηνικό αντιδραστήρα της που είναι ζωτικής σημασίας για την ψύξη του, καθώς η γειτονική Ουγγαρία δήλωσε ότι μπορεί να είναι σε θέση να εξοικονομήσει ενέργεια για δύο ακόμη ημέρες από τον μοναδικό της πυρηνικό σταθμό.
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