Ο συνδυασμός που φέρεται να απέβη μοιραίος για τους 5 Ιταλούς δύτες στις Μαλδίβες - «Δεν υπήρχε διέξοδος»

Οι Φινλανδοί δύτες της Dan Europe εντόπισαν μια κρίσιμη λεπτομέρεια που θα μπορούσε να εξηγήσει για ποιο λόγο οι Ιταλοί δύτες αποπροσανατολίστηκαν





Μια μεγάλης έκτασης αμμουδιά κάτω από το νερό σε συνδυασμό με τον λίγο αέρα που τους είχε απομείνει, δεν αποκλείεται να τους δημιούργησε πανικό και την ψευδαίσθηση πως δεν μπορούν να βγουν από την σπηλιά στην οποία είχαν εισέλθει.



αποπροσανατολίστηκαν. Όλα συνδέονται με τη μορφολογία του σπηλαίου και τις σήραγγες του.



Η σπηλιά κοντά στην Αλιμάθα είναι προσβάσιμο μετά από κατάδυση σε βάθος περίπου 50 μέτρων, σε εκείνο το σημείο, ανοίγει ένα πρώτο μεγάλο, πολύ φωτεινό σπήλαιο. Η βάση του σπηλαίου είναι ένας αμμώδης πυθμένας.



Στο τέλος αυτού του σπήλαιου υπάρχει ένας διάδρομος, όπου, υπάρχει λίγο φως, αλλά «η ορατότητα, χρησιμοποιώντας τεχνητό φωτισμό, ήταν εξαιρετική», λέει η Λόρα Μαρόνι, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Dan Europe.



περίπου 65 μέτρα βάθος.



Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως πριν το τέλος του διαδρόμου, υπάρχει ένας αμμώδης λόφος ο οποίος δημιουργείται από την κίνηση και τις δίνες του νερού. Για να βγει κάποιος από τον δεύτερο κυκλικό θάλαμο και να επιστρέψει στο αρχικό του σημείο, θα πρέπει να ξαναμπεί στον ίδιο διάδρομο. Και εδώ προκύπτει το δύσκολο κομμάτι όπως το βίωσαν οι Φινλανδοί ειδικοί.



Σε αυτό το σημείο ο αμμόλοφος λειτουργεί παραπλανητικά, σχεδόν σαν τοίχος και κρύβει τον διάδρομο που οδηγεί έξω.



Αν ισχύει το συγκεκριμένο σενάριο και οι δύτες είχαν ακολουθήσει λάθος διαδρομή μπερδεύοντας την έξοδο, «τότε θα ήταν πολύ δύσκολο να επιστρέψουν, ειδικά με την περιορισμένη παροχή αέρα» σημειώνεται στο δημοσίευμα της La Repubblica.



Οι Ιταλοί δύτες χρησιμοποιούσαν φιάλες χωρητικότητας 12 λίτρων. Πράγμα που σημαίνει ότι στο βάθος το οποίο είχαν φτάσει, είχαν πολύ λίγο χρόνο για να επιστρέψουν στην επιφάνεια. «Μιλάμε για δέκα λεπτά, ίσως και λιγότερο», λέει η Marroni.



Αν τώρα επέμεναν και στη λάθος διαδρομή που ακολουθούσαν τότε αυτός ο χρόνος, λόγω του πανικού, θα ήταν ακόμη μικρότερος.



«Το να συνειδητοποιείς ότι το μονοπάτι είναι το λάθος και να έχεις λίγο αέρα, ίσως αφού κάνεις μπρος-πίσω, είναι τρομακτικό. Τότε αναπνέεις γρήγορα και η παροχή αέρα είναι χαμηλή» αναφέρεται στο δημοσίευμα.



Να σημειωθεί πως οι Μαλδίβες δεν δίνουν την άδεια σε τουρίστες να καταδύονται σε βάθη μεγαλύτερα των 30 μέτρων και οι Αρχές ερευνούν το πώς επιτράπηκε στους συγκεκριμένους δύτες να καταδυθούν σε βάθος σχεδόν 60 μέτρων.