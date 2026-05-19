Αυτή είναι η υποθαλάσσια σπηλιά που έχασαν τη ζωή τους οι 5 Ιταλοί στις Μαλδίβες, «είναι αδυσώπητη και δεν συγχωρεί λάθη» λένε δύτες
Αυτή είναι η υποθαλάσσια σπηλιά που έχασαν τη ζωή τους οι 5 Ιταλοί στις Μαλδίβες, «είναι αδυσώπητη και δεν συγχωρεί λάθη» λένε δύτες
«Σε αυτό το βάθος κάτω από τα 55 μέτρα είναι απλώς εντελώς επικίνδυνο» λέει δύτης από τις Μαλδίβες στη Daily Mail
Το απόκοσμο, τρομακτικό και, όπως αποδείχθηκε, θανατηφόρο περιβάλλον στο οποίο άφησαν την τελευταία τους πνοή οι πέντε Ιταλοί στις Μαλδίβες που επιχείρησαν κατάδυση σε υποθαλάσσια σπηλιά στην Ατόλη Βααβού αποτυπώνει βίντεο από το 2014.
Τότε ένα ζευγάρι Ρώσων δυτών είχε καταφέρει να εξερευνήσει ένα τμήματα της σπηλιάς Devana Kandu, την οποία οι ντόπιοι αποκαλούν και «σπηλιά των καρχαριών».
Μέχρι στιγμής από τη μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί, έχει εντοπιστεί μόνο η σορός του 44χρονου εκπαιδευτή Τζιανλούκα Μπενεντέτι, η οποία βρέθηκε στην είσοδο της σπηλιάς.
Όσο για τις σορούς των υπολοίπων τεσσάρων, της Μόνικα Μοντεφαλκόνε, καθηγήτριας Γεωλογίας στη Γένοβα, 51 ετών, της κόρης της Τζόρτζια, 22 ετών, του 31χρονου βιολόγου Φεντερίκο Γκαλτιέρι και της ερευνήτριας Μούριελ Οντεντίνο, 31 ετών, έχουν εντοπιστεί στο βάθος ενός τούνελ στον τρίτο θάλαμο της σπηλιάς.
Η σπηλιά χωρίζεται σε τρεις ξεχωριστούς θαλάμους, που συνδέονται με στενά περάσματα, στα οποία ζουν καρχαρίες, σαλάχια και αστακοί. Η είσοδος της είναι σε βάθος 50 μέτρων το οποίο είναι ήδη σημαντικά βαθύτερο από το όριο των 30 μέτρων για καταδύσεις αναψυχής σύμφωνα με τους κανονισμούς στις Μαλδίβες.
«Πιστεύω ότι ο εκπαιδευτής κολύμπησε σκόπιμα μακριά από την ομάδα. Ίσως να προσπάθησε να βγει στην επιφάνεια πριν ξεμείνει από αέρα. Η υπόλοιπη ομάδα πέθανε σε αυτόν τον τρίτο θάλαμο και ο Μπενεντέτι πέθανε στο πέρασμα προσπαθώντας να βγει» πρόσθεσε ο Ναΐμ.
Ο ίδιος - παρά το γεγονός ότι είναι έμπειρος δύτης - δεν έχει μπει ποτέ στον τρίτο θάλαμο της σπηλιάς που βρέθηκαν νεκροί οι πέντε Ιταλοί λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια μιας τέτοιας κατάδυσης.
«Το σπήλαιο είναι αδυσώπητο. Είναι κλειστό, κατάμαυρο και μπορείς να δεις μόνο από πού ρίχνεις το φως. Αν κάτι πάει στραβά, δεν μπορείς να ανέβεις στην επιφάνεια όπως κάνεις σε ανοιχτές καταδύσεις. Σε αυτό το βάθος κάτω από τα 55 μέτρα είναι απλώς εντελώς επικίνδυνο» είπε χαρακτηριστικά για την σπηλιά ο δύτης από τις Μαλδίβες.
Εν τω μεταξύ, το γραφείο ταξιδίων που οργάνωσε την κατάδυση ανέφερε ότι δεν γνώριζε ότι οι πέντε θα καταδύονταν τόσο βαθιά, πολύ πιο χαμηλά από το βάθος που επιτρέπουν οι τοπικές Αρχές (είναι περίπου 30 μέτρα για καταδύσεις για λόγους αναψυχής). Οι πέντε δύτες είχαν εμπειρία, αλλά δεν είχαν τον ειδικό, τεχνικό εξοπλισμό που χρειάζεται για καταδύσεις σε πολύ μεγάλο βάθος, παρά μόνο εξοπλισμό για αναψυχή.
Τότε ένα ζευγάρι Ρώσων δυτών είχε καταφέρει να εξερευνήσει ένα τμήματα της σπηλιάς Devana Kandu, την οποία οι ντόπιοι αποκαλούν και «σπηλιά των καρχαριών».
Μέχρι στιγμής από τη μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί, έχει εντοπιστεί μόνο η σορός του 44χρονου εκπαιδευτή Τζιανλούκα Μπενεντέτι, η οποία βρέθηκε στην είσοδο της σπηλιάς.
Όσο για τις σορούς των υπολοίπων τεσσάρων, της Μόνικα Μοντεφαλκόνε, καθηγήτριας Γεωλογίας στη Γένοβα, 51 ετών, της κόρης της Τζόρτζια, 22 ετών, του 31χρονου βιολόγου Φεντερίκο Γκαλτιέρι και της ερευνήτριας Μούριελ Οντεντίνο, 31 ετών, έχουν εντοπιστεί στο βάθος ενός τούνελ στον τρίτο θάλαμο της σπηλιάς.
Η σπηλιά χωρίζεται σε τρεις ξεχωριστούς θαλάμους, που συνδέονται με στενά περάσματα, στα οποία ζουν καρχαρίες, σαλάχια και αστακοί. Η είσοδος της είναι σε βάθος 50 μέτρων το οποίο είναι ήδη σημαντικά βαθύτερο από το όριο των 30 μέτρων για καταδύσεις αναψυχής σύμφωνα με τους κανονισμούς στις Μαλδίβες.
«Δεν συγχωρεί λάθη»«Έχω επισκεφτεί αυτές τις σπηλιές αμέτρητες φορές. Δεν υπάρχει ρεύμα. Κολύμπησαν σε αυτή την τρίτη σπηλιά. Επέλεξαν να μπουν εκεί», δήλωσε στην Daily Mail ο πρώην στρατιωτικός δύτης για τις Ένοπλες Δυνάμεις των Μαλδίβων, Σαφράζ Ναΐμ.
«Πιστεύω ότι ο εκπαιδευτής κολύμπησε σκόπιμα μακριά από την ομάδα. Ίσως να προσπάθησε να βγει στην επιφάνεια πριν ξεμείνει από αέρα. Η υπόλοιπη ομάδα πέθανε σε αυτόν τον τρίτο θάλαμο και ο Μπενεντέτι πέθανε στο πέρασμα προσπαθώντας να βγει» πρόσθεσε ο Ναΐμ.
Ο ίδιος - παρά το γεγονός ότι είναι έμπειρος δύτης - δεν έχει μπει ποτέ στον τρίτο θάλαμο της σπηλιάς που βρέθηκαν νεκροί οι πέντε Ιταλοί λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια μιας τέτοιας κατάδυσης.
«Το σπήλαιο είναι αδυσώπητο. Είναι κλειστό, κατάμαυρο και μπορείς να δεις μόνο από πού ρίχνεις το φως. Αν κάτι πάει στραβά, δεν μπορείς να ανέβεις στην επιφάνεια όπως κάνεις σε ανοιχτές καταδύσεις. Σε αυτό το βάθος κάτω από τα 55 μέτρα είναι απλώς εντελώς επικίνδυνο» είπε χαρακτηριστικά για την σπηλιά ο δύτης από τις Μαλδίβες.
Εν τω μεταξύ, το γραφείο ταξιδίων που οργάνωσε την κατάδυση ανέφερε ότι δεν γνώριζε ότι οι πέντε θα καταδύονταν τόσο βαθιά, πολύ πιο χαμηλά από το βάθος που επιτρέπουν οι τοπικές Αρχές (είναι περίπου 30 μέτρα για καταδύσεις για λόγους αναψυχής). Οι πέντε δύτες είχαν εμπειρία, αλλά δεν είχαν τον ειδικό, τεχνικό εξοπλισμό που χρειάζεται για καταδύσεις σε πολύ μεγάλο βάθος, παρά μόνο εξοπλισμό για αναψυχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα