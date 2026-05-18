Το μυστήριο με τον Ιταλό εκπαιδευτή στις Μαλδίβες: Βρέθηκε σε διαφορετικό σημείο της σπηλιάς του θανάτου, σχεδόν μαζί οι άλλοι τέσσερις
Τις επόμενες ημέρες, λόγω και της πολύ δύσκολης επιχείρησης, θα γίνει η ανάσυρση των σορών - Δεν είχαν άδεια για κατάδυση σε τόσο μεγάλο βάθος, λένε οι Αρχές, δεν είχαν ειδικό εξοπλισμό για αυτό
Ο εκπαιδευτής καταδύσεων των Ιταλών που έχασαν τη ζωή τους σε θαλάσσια σπηλιά στις Μαλδίβες εντοπίστηκε νεκρός σε διαφορετική τοποθεσία από τους άλλους τέσσερις που έχασαν τη ζωή τους, έγινε γνωστό τη Δευτέρα.
Πρόκειται για τον 44χρονο εκπαιδευτή Τζιανλούκα Μπενεντέτι, η σορός του οποίου ανασύρθηκε την Παρασκευή από την είσοδο της σπηλιάς Thinwana Kandu, γνωστής και ως «Σπηλιά των Καρχαριών», σε βάθος περίπου 60 μέτρων.
Πέντε άνθρωποι -μεταξύ των οποίων μια μητέρα και η κόρη της- έχασαν τη ζωή τους την περασμένη Πέμπτη ενώ προσπαθούσαν να εξερευνήσουν σπηλιές σε βάθος περίπου 50 μέτρων.
Μόλις σήμερα ομάδα τριών επίλεκτων Φινλανδών δυτών κατάφερε να εντοπίσει τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας στο βάθος ενός τούνελ στον τρίτο θαλάμο της σπηλιάς, αναφέρει η Daily Mail. Και οι τέσσερις βρέθηκαν «σχεδόν μαζί». Η ανάσυρση των πτωμάτων θα γίνει τις επόμενες ημέρες.
Εκτός από τον Μπενεντέτι, τα άλλα θύματα ήταν η Μόνικα Μοντεφαλκόνε, καθηγήτρια Γεωλογίας στη Γένοβα, 51 ετών, η κόρη της Τζόρτζια, 22 ετών, ο 31χρονος βιολόγος Φεντερίκο Γκαλτιέρι και ο ερευντής Μούριελ Οντεντίνο, 31 ετών.
Εν τω μεταξύ, το γραφείο ταξιδίων που οργάνωσε την κατάδυση ανέφερε ότι δεν γνώριζε ότι οι πέντε θα καταδύονταν τόσο βαθιά, πολύ πιο χαμηλά από το βάθος που επιτρέπουν οι τοπικές Αρχές (είναι περίπου 30 μέτρα για καταδύσεις για λόγους αναψυχής). Οι πέντε δύτες είχαν εμπειρία, αλλά δεν είχαν τον ειδικό, τεχνικό εξοπλισμό που χρειάζεται για καταδύσεις σε πολύ μεγάλο βάθος, παρά μόνο εξοπλισμό για αναψυχή.
Για την ώρα δεν είναι σαφές τι ακριβώς προκάλεσε τον θάνατο των πέντε δυτών.
Το ότι κανένας από τους πέντε δεν βγήκε στην επιφάνεια δείχνει ότι πιθανόν χάθηκαν μέσα στη σπηλιά. Οι Αρχές δεν έχουν αποκλείσει να επηρεάστηκαν από τον κακό καιρό. Τρίτο σενάριο είναι να παγιδεύτηκε ένας από τους πέντε και οι άλλοι να επιχείρησαν να τον απεγκλωβίσουν χωρίς επιτυχία και άρα να πανικοβλήθηκαν ή να τους τέλειωσε το οξυγόνο.
Ο σύζυγος της Μόνικα Μοντεφαλκόνε είπε ότι συνήθιζε να έχει πάνω της μια κάμερα που, αν εντοπιστεί, μπορεί να αποκαλύψει τι συνέβη στις τελευταίες στιγμές των δυτών.
Εντυπωσιακή όσο και τραγική είναι λεπτομέρεια είναι ότι η Μοντεφαλκόνε επέζησε το 2004 από το τσουνάμι στον Ινδικό Ωκεανό που χτύπησε τις Μαλδίβες μετά τον σεισμό στην Ινδονησία.
Το σπήλαιο χωρίζεται σε τρεις μεγάλους θαλάμους που συνδέονται με στενά περάσματα, δύο από τα οποία εξερευνήθηκαν την Παρασκευή. Η έρευνα, που από μόνη της είναι πολύ επικίνδυνη, αρχικά ήταν περιορισμένης έκτασης λόγω ανησυχιών σχετικά με το οξυγόνο και την αποσυμπίεση.
Η πρώτη επιχείρηση αναζήτησης των θυμάτων κατέληξε σε τραγωδία το Σάββατο, όταν ο στρατιωτικός δύτης Μοχάμεντ Μαχούντι εισήχθη στο νοσοκομείο και πέθανε από νόσο αποσυμπίεσης, αφού είχε βοηθήσει στις προσπάθειες διάσωσης.
Το δυστύχημα με τους δύτες είναι το χειρότερο στην ιστορία των Μαλδίβων, του μικρού νησιωτικού κράτους του Ινδικού Ωκεανού.
