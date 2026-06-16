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Μουντιάλ 2026, Ντεσάν: «Καλή επιθετικά ομάδα η Σενεγάλη, θα γίνει μάχη»
Μουντιάλ 2026, Ντεσάν: «Καλή επιθετικά ομάδα η Σενεγάλη, θα γίνει μάχη»
Η Γαλλία κάνει πρεμιέρα κόντρα στη Σενεγάλη και ο Ντιντιέ Ντεσάν έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου
Στη μάχη του Μουντιάλ 2026 εισέρχεται στις 22:00 η Γαλλία η οποία κοντράρεται με τη Σενεγάλη.
Μετά τις γκέλες της Ισπανίας, της Βραζιλίας, του Βελγίου η Γαλλία δεν θέλει να την πατήσει κόντρα στη Σενεγάλη η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αυτό πιστεύει και ο Ντιντιέ Ντεσάν.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «Τρικολόρ» είπε για τη μάχη με τη Σενεγάλη:
«Η Σενεγάλη είναι ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες της Αφρικής και του κόσμου. Για να είσαι ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες έχεις τα πάντα σε επίπεδο ποιότητας. Προφανώς έχουν παίκτες που αγωνίζονται σε κορυφαίους συλλόγους.
Έχουν σημαντική επιθετική δυναμική, ένα κέντρο που λειτουργεί εξαιρετικά. Η άμυνά τους ήταν επίσης πολύ αποτελεσματική στην τελευταία διοργάνωση, στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με μεγάλη αθλητικότητα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν επίσης πολλούς παίκτες που φέρνουν σημαντική τεχνική και εμπειρία.
Άρα όταν είσαι ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες έχεις τα πάντα. Ξέρουμε τι να περιμένουμε, ξέρουν κι εκείνοι τι να περιμένουν. Θα είναι μια μονομαχία, μια αναμέτρηση υψηλού επιπέδου».
Μετά τις γκέλες της Ισπανίας, της Βραζιλίας, του Βελγίου η Γαλλία δεν θέλει να την πατήσει κόντρα στη Σενεγάλη η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αυτό πιστεύει και ο Ντιντιέ Ντεσάν.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «Τρικολόρ» είπε για τη μάχη με τη Σενεγάλη:
«Η Σενεγάλη είναι ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες της Αφρικής και του κόσμου. Για να είσαι ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες έχεις τα πάντα σε επίπεδο ποιότητας. Προφανώς έχουν παίκτες που αγωνίζονται σε κορυφαίους συλλόγους.
Έχουν σημαντική επιθετική δυναμική, ένα κέντρο που λειτουργεί εξαιρετικά. Η άμυνά τους ήταν επίσης πολύ αποτελεσματική στην τελευταία διοργάνωση, στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με μεγάλη αθλητικότητα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν επίσης πολλούς παίκτες που φέρνουν σημαντική τεχνική και εμπειρία.
Άρα όταν είσαι ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες έχεις τα πάντα. Ξέρουμε τι να περιμένουμε, ξέρουν κι εκείνοι τι να περιμένουν. Θα είναι μια μονομαχία, μια αναμέτρηση υψηλού επιπέδου».
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