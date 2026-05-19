Financial Times: Το Ισραήλ έχει καταλάβει και ελέγχει 1.000 τ. χλμ. σε Γάζα, Λίβανο και Συρία μετά την 7η Οκτωβρίου

Με κίτρινο χρώμα ο ισραηλινός έλεγχος στη Γάζα, με μπλε χρώμα στον Λίβανο και με κόκκινο στη Συρία

Περίπουεδάφους έχει καταλάβει και ελέγχει τοαπό την επίθεση τηςστις 7 Οκτωβρίου, καθώς οδιαμόρφωσε ένα νέο, πιο επιθετικό στρατιωτικό δόγμα μετά την χειρότερη αποτυχία ασφάλειας που έχει βιώσει η χώρα.Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν έκτοτε εγκαταστήσει θέσεις στη, τονκαι τη, ελέγχοντας γη που αντιστοιχεί περίπου στοαπό το 1949, σύμφωνα με τους υπολογισμούς τωνΠερισσότερο από το μισό των περίπουβρίσκεται στο, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν προχωρήσει έως και δώδεκα χιλιόμετρα για να δημιουργήσουν αυτό που οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αποκαλούν «ζώνη ασφαλείας». Στόχος τους είναι να απωθήσουν τη Χεζμπολάχ, ώστε η ένοπλη οργάνωση να δυσκολευτεί να εκτοξεύσει αντι-αρματικούς πυραύλους προς τις συνοριακές κοινότητες του Ισραήλ.«Αυτή η ζώνη ασφαλείας εξαλείφει πλήρως την άμεση απειλή εισβολής και πυραύλων κατά των αρμάτων μάχης», δήλωσε οτον προηγούμενο μήνα. «Ήθελαν να μας περιβάλλουν με δαχτυλίδι φωτιάς. Δημιουργήσαμε δαχτυλίδι ασφάλειας».Το υπόλοιπο της γης κατανέμεται ανάμεσα στη(περίπουτετραγωνικά χιλιόμετρα), όπου οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν πλέον πάνω από το μισό του παλαιστινιακού θύλακα, και τη(περίπουτετραγωνικά χιλιόμετρα), όπου οι ισραηλινές δυνάμεις εκμεταλλεύτηκαν την κατάρρευση τουγια να καταλάβουν θέσεις αρκετά χιλιόμετρα εντός της χώρας.Ωστόσο, σε αντίθεση με τη Γάζα και τον Λίβανο, όπου έχουν εκδοθεί χάρτες από το Ισραήλ, στη Συρία κανένας Ισραηλινός ή Σύριος αξιωματούχος δεν έχει δηλώσει σαφώς τη θέση των στρατευμάτων.Και στα τρία εδάφη, οι ισραηλινές δυνάμεις ασκούν επίσης έλεγχο σε επιπλέον εκτάσεις μέσω αεροπορικών επιδρομών, πυροβολικού, επιχειρήσεων και συλλήψεων.Στη Γάζα, οι ισραηλινές δυνάμεις επιβάλλουν επιπλέον ζώνη ασφαλείας πέρα από τη λεγόμενη Κίτρινη Γραμμή, που χωρίζει το τμήμα της Γάζας υπό ισραηλινό έλεγχο από αυτό που ελέγχει ακόμη η. Ένας αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε ότι η επιπλέον ζώνη έχει βάθος περίπου 50-100 μέτρα, μειώνοντας περαιτέρω τον θύλακα και αφήνοντας τους 2 εκατομμύρια κατοίκους σε περίπου 40% της προπολεμικής τους έκτασης.Στο νότιο Λίβανο, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις και έχει διατάξει τους Λιβανέζους να εγκαταλείψουν περιοχές βόρεια των θέσεων των στρατευμάτων του, με τον υπουργό Άμυναςνα δεσμεύεται να διατηρήσει τον έλεγχο σε εδάφη έως τον ποταμόΣτη, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει επιχειρήσεις πέραν των θέσεων τους κοντά στα σύνορα, συμπεριλαμβανομένης μιας εκτεταμένης περιοχής 50 χιλιομέτρων εντός της συριακής επικράτειας. Οιυπολόγισαν τη συνεχιζόμενη στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ χαρτογραφώντας επιβεβαιωμένες βάσεις των IDF στην περιοχή, που καλύπτει περίπου 233 τετραγωνικά χιλιόμετρα, από το στρατηγικό ύψωμα του Όρους Ερμών στον βορρά έως μια εγκαταλελειμμένη συριακή στρατιωτική βάση στη Μααρίγια, περισσότερο από 70 χιλιόμετρα νότια.Οι Ισραηλινοί αρνήθηκαν να σχολιάσουν τους υπολογισμούς, αλλά δήλωσαν ότι τα στρατεύματα «αναπτύσσονται σε περιοχές κοντά στα σύνορα και σε διάφορες επιχειρησιακές ζώνες», προσθέτοντας ότι «η ανάπτυξη γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας και τις τρέχουσες αξιολογήσεις της επιχειρησιακής κατάστασης».Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν ξεκαθαρίσει ότι σκοπεύουν να διατηρήσουν μόνιμη ζώνη ασφαλείας στη Γάζα και έχουν ισοπεδώσει μεγάλες εκτάσεις κατά μήκος των συνόρων, αλλά έχουν στείλει διαφορετικά μηνύματα για τον Λίβανο.δήλωσε δημόσια τον προηγούμενο μήνα ότι οι δυνάμεις του «δεν φεύγουν», ενώ τις τελευταίες εβδομάδες ο στρατός ισοπεδώνει ολόκληρα χωριά κοντά στα σύνορα σε μια επιχείρηση που οσυνέκρινε με το «μοντέλο στη Γάζα».Διπλωμάτες επισημαίνουν ότι ιδιωτικά, Ισραηλινοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών, υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ δεν έχει εδαφικές φιλοδοξίες στον Λίβανο.