Οι Κινέζοι εκπαίδευσαν μυστικά τουλάχιστον 200 Ρώσους στρατιώτες που πολέμησαν στην Ουκρανία, λέει το Reuters
Η εκπαίδευση φέρεται να έλαβε χώρα στα τέλη του 2025 και αφορούσε κυρίως στη χρήση drones, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτουν ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφορίών
Στη μυστική εκπαίδευση περίπου 200 Ρώσων στρατιωτών, οι οποίοι συμμετείχαν σε επιχειρήσεις στην Ουκρανία, προχώρησαν οι ένοπλες δυνάμεις της Κίνας στα τέλη του 2025, σύμφωνα με πληροφορίες από τρεις ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες και έγγραφα που επεξεργάστηκε το Reuters.
Παρά τις πολλές κοινές στρατιωτικές ασκήσεις που έχουν πραγματοποιήσει Κίνα και Ρωσία από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, το Πεκίνο έχει επανειλημμένα δηλώσει ουδέτερο και παρουσιάζει τον εαυτό του ως διαμεσολαβητή ειρήνης. Ωστόσο, οι μυστικές εκπαιδεύσεις αποκαλύπτουν άμεση εμπλοκή της Κίνας στον πόλεμο στην Ανατολική Ευρώπη, κυρίως μέσω της εκπαίδευσης στρατιωτών σε χρήση drones.
«Σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία, η Κίνα έχει διατηρήσει σταθερά μια αντικειμενική και αμερόληπτη στάση και έχει εργαστεί για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών. Αυτή η στάση είναι συνεπής και σαφής και έχει επιβεβαιωθεί από τη διεθνή κοινότητα», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, σχολιάζοντας το θέμα. «Τα εμπλεκόμενα μέρη δεν πρέπει να υποδαυλίζουν σκόπιμα την αντιπαράθεση ή να μεταθέτουν την ευθύνη».
Μερικοί από τους εκπαιδευόμενους Ρώσους στρατιώτες συμμετείχαν απευθείας σε επιχειρήσεις στην Ουκρανία, σε περιοχές όπως η Κριμαία και η Ζαπορίζια, ενώ η ιεραρχία των εκπαιδευόμενων περιλάμβανε από ανθυπασπιστές έως λοχαγούς, σύμφωνα με ευρωπαϊκές μυστικές πηγές.
Η χρήση drones έχει αποδειχθεί καθοριστική στην Ουκρανία, με μεγάλης εμβέλειας μοντέλα να επιτίθενται σε στόχους εκατοντάδων χιλιομέτρων μακριά και μικρότερα drones, χειριζόμενα με FPV, να κυριαρχούν στον αέρα, καθιστώντας επικίνδυνη την κίνηση τεθωρακισμένων ή πεζικού.
Εσωτερικές ρωσικές εκθέσεις περιγράφουν λεπτομερώς τις τέσσερις βασικές εκπαιδευτικές σειρές στην Κίνα, μεταξύ των οποίων εκπαίδευση σε όλμους 82 χιλιοστών, αεράμυνα, πολεμικά drones και χρήση προσομοιωτών πτήσεων. Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε στρατιωτικές ακαδημίες σε Σιχιαζουάνγκ, Ζενγκζού και στο Πανεπιστήμιο Στρατιωτικής Μηχανικής στη Ναντσίνγκ.
Παράλληλα, οι Κινέζοι στρατιώτες που εκπαιδεύτηκαν στη Ρωσία (οι επισκέψεις αυτές πραγματοποιούνταν τουλάχιστον από το 2024) εξοικειώθηκαν με την αλληλοσύνδεση δυνάμεων και την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, γεγονός που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και επιβεβαιώνει την «χωρίς όρια» στρατηγική τους - όπως την αποκαλούν - από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.
Drones και ηλεκτρονικός πόλεμοςΜε βάση με τη συμφωνία Ρωσίας-Κίνας, που φέρεται να υπεγράφη στις 2 Ιουλίου 2025 και ελέγχθηκε από το Reuters, οι Ρώσοι στρατιώτες εκπαιδεύτηκαν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Πεκίνο και στη νότια πόλη Ναντσίνγκ, ενώ εκατοντάδες Κινέζοι στρατιώτες έλαβαν εκπαίδευση στη Ρωσία. Οι εκπαιδεύσεις επικεντρώθηκαν στη χρήση drones, ηλεκτρονικού πολέμου, στρατιωτικής αεροπορίας και τεθωρακισμένης πεζικού, ενώ η παρουσίαση της συμφωνίας απαγόρευε την δημοσιοποίηση και την ενημέρωση τρίτων.
