Χάρτη με τις περιοχές που ελέγχουν στον νότιο Λίβανο δημοσίευσαν οι IDF
Εκτεινόμενη από ανατολικά προς δυτικά, η γραμμή ανάπτυξης στον χάρτη εκτείνεται σε βάθος 5-10 χιλιομέτρων από τα σύνορα μέχρι το λιβανέζικο έδαφος, όπου το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει μια λεγόμενη ζώνη ασφαλείας
Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε σήμερα για πρώτη φορά έναν χάρτη της νέας γραμμής ανάπτυξής του εντός του Λιβάνου, θέτοντας υπό τον έλεγχό του δεκάδες, ως επί το πλείστον, εγκαταλελειμμένα λιβανέζικα χωριά, λίγες ημέρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας με τη Χεζμπολάχ.
Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από Λιβανέζους αξιωματούχους ή από την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν την Πέμπτη σε μια εκεχειρία με την υποστήριξη των ΗΠΑ στις μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Η συμφωνία, η οποία ακολούθησε τις πρώτες άμεσες συνομιλίες εδώ και δεκαετίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις 14 Απριλίου, έχει ως στόχο να επιτρέψει ευρύτερες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, αλλά με τις ισραηλινές δυνάμεις να διατηρούν θέσεις βαθιά εντό του νοτίου Λιβάνου.
Ερωτηθείς εάν οι άνθρωποι που διέφυγαν από τις ισραηλινές επιδρομές θα επιτραπεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει.
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε σήμερα ότι τα σπίτια στα σύνορα που χρησιμοποιούνται από την Χεζμπολάχ θα κατεδαφιστούν και ότι «κάθε κατασκευή που απειλεί τους στρατιώτες μας και οποιοσδήποτε δρόμος που είναι ύποπτος ότι έχει φυτευτεί με εκρηκτικά πρέπει να καταστραφεί αμέσως».
Ο ισραηλινός στρατός έχει καταστρέψει λιβανέζικα χωριά στην περιοχή, λέγοντας ότι στόχος τους είναι να προστατεύσουν τις βόρειες ισραηλινές πόλεις από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Έχει δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας στη Συρία και στη Γάζα, όπου ελέγχει περισσότερο από το μισό του θύλακα. «Πέντε μεραρχίες, μαζί με τις δυνάμεις του Ισραηλινού Ναυτικού, επιχειρούν ταυτόχρονα νότια της προωθημένης αμυντικής γραμμής στο νότιο Λίβανο, προκειμένου να διαλύσουν τις υποδομές της τρομοκρατίας της Χεζμπολάχ και να αποτρέψουν άμεσες απειλές για τις κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ», αναφέρεται στη ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού η οποία συνοδεύει τον χάρτη.
צה"ל מפרסם את מרחב קו ההגנה הקדמי בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון למניעת איום ישיר על יישובי הצפון— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 19, 2026
בימים אלו, חמש אוגדות וכוחות חיל הים פועלים במקביל דרומית לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון, להשמדת תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב ולמניעת איום ישיר על יישובי הצפון pic.twitter.com/fQW7wLZcgk
