Η Τεχεράνη προειδοποιεί για νέα μέτωπα εάν οι ΗΠΑ επαναλάβουν επιθέσεις κατά του Ιράν
«Αν ο εχθρός διαπράξει την ανοησία να πέσει σε νέα παγίδα των σιωνιστών και πραγματοποιήσει νέα επίθεση, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του», είπε ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού
Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι θα ανοίξει «νέα μέτωπα», αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, που έχουν διακοπεί από τις 8 Απριλίου και την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.
«Αν ο εχθρός διαπράξει την ανοησία να πέσει σε νέα παγίδα των σιωνιστών και πραγματοποιήσει νέα επίθεση κατά του αγαπημένου μας Ιράν, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού Μοχάμαντ Ακραμίνια, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι διέκοψε «προγραμματισμένη επανάληψη» των επιθέσεων κατά του Ιράν αφού η Τεχεράνη διαβίβασε νέα ειρηνευτική πρόταση στην Ουάσινγκτον. Τώρα υπάρχει «μία καλή ευκαιρία» για την επίτευξη συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, δήλωσε ο Τραμπ.
Iran has been treating the period of ceasefire with the US as wartime and using it to strengthen its combat capabilities, the army spokesman said on Tuesday.— Iran International English (@IranIntl_En) May 19, 2026
Εκρήξεις στο νησί ΚεσμΝωρίτερα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι οι εκρήξεις που είχαν ακουστεί νωρίτερα από το νησί Κεσμ προέρχονταν από την εξουδετέρωση μη εκραγέντων εχθρικών πυρομαχικών.
