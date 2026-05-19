Η Τεχεράνη προειδοποιεί για νέα μέτωπα εάν οι ΗΠΑ επαναλάβουν επιθέσεις κατά του Ιράν
Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι θα ανοίξει «νέα μέτωπα», αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, που έχουν διακοπεί από τις 8 Απριλίου και την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.

«Αν ο εχθρός διαπράξει την ανοησία να πέσει σε νέα παγίδα των σιωνιστών και πραγματοποιήσει νέα επίθεση κατά του αγαπημένου μας Ιράν, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού Μοχάμαντ Ακραμίνια, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι διέκοψε «προγραμματισμένη επανάληψη» των επιθέσεων κατά του Ιράν αφού η Τεχεράνη διαβίβασε νέα ειρηνευτική πρόταση στην Ουάσινγκτον. Τώρα υπάρχει «μία καλή ευκαιρία» για την επίτευξη συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, δήλωσε ο Τραμπ.



Εκρήξεις στο νησί Κεσμ

Νωρίτερα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι οι εκρήξεις που είχαν ακουστεί νωρίτερα από το νησί Κεσμ προέρχονταν από την εξουδετέρωση μη εκραγέντων εχθρικών πυρομαχικών.

