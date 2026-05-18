Πέντε νεκροί σε επίθεση σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, ανάμεσά τους και οι δύο δράστες - Δείτε βίντεο
Τρεις ενήλικες σκοτώθηκαν μέσα στο Ισλαμικό Κέντρο, ενώ οι ύποπτοι βρέθηκαν νεκροί από αυτοπροκαλούμενα τραύματα - Το επεισόδιο έχει λήξει σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές
Ο επικεφαλής της αστυνομίας, Σκοτ Γουάλ, τόνισε ότι «δεν υπήρχαν αξιωματικοί που να εμπλέκονται στο συμβάν» και επισήμανε ότι τα στοιχεία παραμένουν «πολύ προκαταρκτικά σε αυτό το σημείο». Οι δύο ύποπτοι, όπως αναφέρθηκε από τις αρχές, ήταν 17 και 19 ετών. Ανάμεσα στα τρία θύματα και ένας φρουρός ασφαλείας.
Το NBC αρχικά μετέδωσε ότι οι δύο ένοπλοι έπεσαν νεκροί από πυρά αστυνομικών. Διαφορετική η εκδοχή του CBS που μιλά για έναν νεκρό δράστη και έναν δεύτερο υπό κράτηση.
Πληροφορίες κάνουν λόγο και για πολλούς τραυματίες.
UPDATE: Aerial footage shows a person lying in pool of blood following a reported shooting at the Islamic Center of San Diego as authorities respond to the scene.
Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 11:40 (τοπική ώρα, 21:50 στην Ελλάδα) για έναν ένοπλο κοντά στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο. Αυτήκοος μάρτυρας είπε ότι ακούστηκαν αρχικά πάνω από 10 πυροβολισμοί, πιθανόν από ημιαυτόματο, και έπειτα από λίγο άλλοι τόσοι.
Στην περιοχή κατέφτασε αμέσως μεγάλη δύναμη της αστυνομίας, ενώ οι Αρχές προχώρησαν και στον αποκλεισμό δρόμων της περιοχής.
Το επεισόδιο θεωρείται πλέον λήξαν.
The active shooter situation at the Islamic Center of San Diego appears to have ended after the suspect was neutralized.
Law enforcement officers remain at the scene as investigations continue.
Ο ιμάμης Τάχα Χασάν, διευθυντής του Ισλαμικού Κέντρου, χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο για έναν χώρο λατρείας» και ζήτησε προστασία για όλες τις θρησκευτικές δομές. Ευχαρίστησε επίσης τις αρχές για την παρουσία και την υποστήριξη στην κοινότητα.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για τα πρώτα στοιχεία και ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
Το Ισλαμικό Κέντρο είναι το μεγαλύτερο στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο. Έχει 5.000 πιστούς ενώ διαθέτει και σχολείο όπου γίνονται θρησκευτικά μαθήματα, όπως και μαθήματα γλωσσών.
Σε μικρή απόσταση βρίσκεται και εβραϊκό κέντρο.
