Ο Τραμπ ζήτησε από τον Σι την αποφυλάκιση του Τζίμι Λάι: «Η απάντησή του δεν ήταν θετική»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένες Πολιτείες, Ντόναλντ Τραμπ , αποκάλυψε ότι συζήτησε εκτενώς με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ το ενδεχόμενο αποφυλάκισης του πρώην μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ, Τζίμι Λάι , καθώς και του πάστορα Έζρα Τζιν Μινγκρί. Όπως ανέφερε, η απάντηση του Πεκίνου για τον Λάι δεν ήταν θετική, ενώ εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος για την υπόθεση του πάστορα.Σε συνέντευξή του στο Fox News και τον δημοσιογράφο Μπρετ Μπάιερ, ο Τραμπ δήλωσε ότι έθεσε επανειλημμένα στον Σι Τζινπίνγκ το θέμα της αποφυλάκισης του Τζίμι Λάι.«Του είπα: “Θα εκτιμούσα αν τον απελευθερώνατε. Έχει μεγαλώσει σε ηλικία και πιθανότατα δεν αισθάνεται πολύ καλά. Θα ήταν καλό”», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι δεν αισθάνθηκε αισιοδοξία για την έκβαση της υπόθεσης.«Δεν αισθάνθηκα αισιόδοξος. Πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σας γι’ αυτό», δήλωσε, σημειώνοντας ότι έθεσε το θέμα τουλάχιστον δύο φορές στον Κινέζο πρόεδρο.Ο 78χρονος Τζίμι Λάι καταδικάστηκε νωρίτερα φέτος σε κάθειρξη 20 ετών, αφού κρίθηκε ένοχος για παραβίαση της νομοθεσίας περί εθνικής ασφάλειας και για στάση.Η υπόθεσή του παρακολουθήθηκε στενά από δυτικούς ηγέτες και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς ο Λάι θεωρείται μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες του φιλοδημοκρατικού κινήματος στο Χονγκ Κονγκ.Ο αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος ήταν μεταξύ των πιο γνωστών επικριτών της κινεζικής κυβέρνησης που διώχθηκαν μετά την επιβολή από το Πεκίνο, το 2020, του νόμου εθνικής ασφάλειας στην ημιαυτόνομη πόλη.Ο Τραμπ είχε στο παρελθόν δεσμευθεί δημόσια ότι θα προσπαθήσει να «τον βγάλει έξω».Αντίθετα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος για την πιθανότητα αποφυλάκισης του πάστορα Έζρα Τζιν Μινγκρί, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο μαζικής καταστολής σε διάφορες θρησκευτικές κοινότητες και πόλεις της Κίνας.

«Για τον άλλον, νομίζω ότι ίσως υπάρξει πολύ σοβαρή εξέταση», είπε ο Τραμπ.



Η θέση του Πεκίνου Τόσο το Πεκίνο όσο και η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ έχουν απορρίψει επανειλημμένα τη διεθνή κριτική για τη δίωξη του Τζίμι Λάι.



Οι κινεζικές αρχές υποστηρίζουν ότι η υπόθεση αφορά ζητήματα εθνικής ασφάλειας και απορρίπτουν τις κατηγορίες ότι η φυλάκισή του έχει πολιτικά κίνητρα ή ότι αποτελεί πλήγμα στην ελευθερία του Τύπου.