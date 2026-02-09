Την ακύρωση της καταδίκης του Τζίμι Λάι ζητάει ο ΟΗΕ: «Δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο»

Ο Ύπατος Αρμοστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, εξέφρασε την ανησυχία της ότι ποινικοποιείται η άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης και του Τύπου, μετά την απόφαση σε βάρους του φιλοδημοκρατικού πρώην μεγιστάνα των ΜΜΕ





Η ετυμηγορία αυτή «καταδεικνύει πώς αόριστες και υπερβολικά ευρείες διατάξεις του νόμου του Χονγκ Κονγκ για την εθνική ασφάλεια μπορούν να ερμηνευθούν και να εφαρμοστούν κατά παράβαση των διεθνών υποχρεώσεων του Χονγκ Κονγκ στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σχολίασε ο Φόλκερ Τουρκ σε μια ανακοίνωση.



«Δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο» «Θα πρέπει γρήγορα να ακυρωθεί γιατί δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε.



Εξάλλου, ο Ύπατος Αρμοστής «απαιτεί την άμεση απελευθέρωση του Τζίμι Λάι για ανθρωπιστικούς λόγους, δεδομένης της προχωρημένης ηλικίας, της κατάστασης της υγείας του και των επιπτώσεων του ότι έχει περάσει ήδη περισσότερα από τέσσερα χρόνια υπό κράτηση».



Η ποινή, που ανακοινώθηκε παρά τις εξωτερικές πιέσεις που είχαν ασκηθεί, είναι η βαρύτερη που έχει επιβληθεί ποτέ βάσει του νόμου για την εθνική ασφάλεια που επέβαλε το 2020 η Κίνα μετά τις, μερικές φορές βίαιες, φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις που είχαν συγκλονίσει την προηγούμενη χρονιά την περιοχή την οποία εκχώρησε το Ηνωμένο Βασίλειο το 1997.







«Ποινικοποιεί την άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης» Η Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αναφέρει ότι εξέτασε την ετυμηγορία και «ανησυχεί για το ότι ποινικοποιεί την άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης περιλαμβανομένης της ελευθερίας του Τύπου, που προστατεύονται αμφότερες».



«Ο Τζίμι Λάι είναι ένας εκδότης που καταδικάστηκε σε φυλάκιση 20 ετών επειδή άσκησε τα δικαιώματά του που προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο», κατήγγειλε ο Φ.Τουρκ.



Κλείσιμο



Το δικαστήριο συμπεριέλαβε στα 20 έτη δύο χρόνια ποινής που είχε ήδη ανακοινωθεί για απάτη, κάτι που σημαίνει ότι θα εκτίσει 18 χρόνια επιπλέον.



Μετά την εισαγωγή του νόμου για την εθνική ασφάλεια το 2020 και τη διάταξη για διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας το 2024, «η ελευθερία του Τύπου έχει επιδεινωθεί σε μεγάλο βαθμό στο Χονγκ Κονγκ», δήλωσε σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.



«Πολλά ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης έχουν κλείσει, δεκάδες δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί και ξένοι δημοσιογράφοι υποβάλλονται σε πολύ αυστηρές πολιτικές χορήγησης βίζας και διαπίστευσης», ανέφερε.



Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα απαίτησε σήμερα την ακύρωση της καταδίκης του φιλοδημοκρατικού πρώην μεγιστάνα των ΜΜΕ Τζίμι Λάι σε κάθειρξη 20 ετών , ζητώντας την «άμεση απελευθέρωσή του για ανθρωπιστικούς λόγους».Η ετυμηγορία αυτή «καταδεικνύει πώς αόριστες και υπερβολικά ευρείες διατάξεις του νόμου του Χονγκ Κονγκ για την εθνική ασφάλεια μπορούν να ερμηνευθούν και να εφαρμοστούν κατά παράβαση των διεθνών υποχρεώσεων του Χονγκ Κονγκ στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σχολίασε ο Φόλκερ Τουρκ σε μια ανακοίνωση.«Θα πρέπει γρήγορα να ακυρωθεί γιατί δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε.Εξάλλου, ο Ύπατος Αρμοστής «απαιτεί την άμεση απελευθέρωση του Τζίμι Λάι για ανθρωπιστικούς λόγους, δεδομένης της προχωρημένης ηλικίας, της κατάστασης της υγείας του και των επιπτώσεων του ότι έχει περάσει ήδη περισσότερα από τέσσερα χρόνια υπό κράτηση».Η ποινή, που ανακοινώθηκε παρά τις εξωτερικές πιέσεις που είχαν ασκηθεί, είναι η βαρύτερη που έχει επιβληθεί ποτέ βάσει του νόμου για την εθνική ασφάλεια που επέβαλε το 2020 η Κίνα μετά τις, μερικές φορές βίαιες, φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις που είχαν συγκλονίσει την προηγούμενη χρονιά την περιοχή την οποία εκχώρησε το Ηνωμένο Βασίλειο το 1997.Ο γιος του Σεμπαστιάν, ανήσυχος όπως και όλοι οι υποστηρικτές και οι συγγενείς του για τη φθίνουσα υγεία του 78χρονου πατέρα του, ανέφερε σε μια ανακοίνωση: «Το να καταδικάζεται ο πατέρας μου σε αυτή την τεράστια ποινή είναι καταστροφικό για την οικογένειά μας και θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο. Σημαδεύει την πλήρη καταστροφή του δικαστικού συστήματος του Χονγκ Κονγκ και το τέλος της δικαιοσύνης».Η Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αναφέρει ότι εξέτασε την ετυμηγορία και «ανησυχεί για το ότι ποινικοποιεί την άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης περιλαμβανομένης της ελευθερίας του Τύπου, που προστατεύονται αμφότερες».«Ο Τζίμι Λάι είναι ένας εκδότης που καταδικάστηκε σε φυλάκιση 20 ετών επειδή άσκησε τα δικαιώματά του που προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο», κατήγγειλε ο Φ.Τουρκ.Ο επιχειρηματίας, που κρίθηκε ένοχος στις 15 Δεκεμβρίου, διέτρεχε κίνδυνο ισοβίων.Το δικαστήριο συμπεριέλαβε στα 20 έτη δύο χρόνια ποινής που είχε ήδη ανακοινωθεί για απάτη, κάτι που σημαίνει ότι θα εκτίσει 18 χρόνια επιπλέον.Μετά την εισαγωγή του νόμου για την εθνική ασφάλεια το 2020 και τη διάταξη για διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας το 2024, «η ελευθερία του Τύπου έχει επιδεινωθεί σε μεγάλο βαθμό στο Χονγκ Κονγκ», δήλωσε σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.«Πολλά ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης έχουν κλείσει, δεκάδες δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί και ξένοι δημοσιογράφοι υποβάλλονται σε πολύ αυστηρές πολιτικές χορήγησης βίζας και διαπίστευσης», ανέφερε.

«Εγγράφεται σε μια ευρύτερη κατασταλτική τάση στο Χονγκ Κονγκ, όπου εκατοντάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί ή διώκονται με βάση τους νόμους αυτούς», είπε ο Φόλκερ Τουρκ.



«Πλήρης κατάρρευση της ελευθερίας του Τύπου» Από την πλευρά της, η οργάνωση Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF) κατήγγειλε σήμερα την καταδίκη του Τζίμι Λάι σε 20ετή κάθειρξη, εκτιμώντας πως αυτή δείχνει «την πλήρη κατάρρευση της ελευθερίας του Τύπου» στο Χονγκ Κονγκ.



«Σήμερα η αυλαία πέφτει για την ελευθερία του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ. Εξεγειρόμαστε για τις βαριές ποινές που επιβλήθηκαν στον Τζίμι Λάι και στα στελέχη της Apple Daily», της φιλοδημοκρατικής εφημερίδας που τώρα έχει κλείσει ιδρυτής της οποίας ήταν ο Τζίμι Λάι, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Τιμπό Μπρουτάν, ο γενικός διευθυντής της οργάνωσης.