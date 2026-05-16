Ο Τραμπ προειδοποιεί την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανεξαρτησία από την Κίνα
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί «κάποιος να γίνει ανεξάρτητος», μετά τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο - Η θέση της Ταϊπέι
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ τόνισε ότι δεν επιθυμεί κίνηση προς επίσημη ανεξαρτησία της Ταϊβάν.
«Δεν θέλω να δω κάποιον να γίνεται ανεξάρτητος», δήλωσε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν στρατιωτική αντιπαράθεση με την Κίνα.
«Υποτίθεται ότι πρέπει να ταξιδέψουμε 9.500 μίλια για να πολεμήσουμε σε έναν πόλεμο. Δεν το επιδιώκω αυτό. Θέλω να ηρεμήσουν τα πράγματα. Θέλω να ηρεμήσει η Κίνα», ανέφερε.
Trump on Taiwan:— Clash Report (@clashreport) May 15, 2026
I’m not looking to have somebody go independent. And, you know, we’re supposed to travel 9,500 miles to fight a war? I’m not looking for that. pic.twitter.com/9mkk2sTtkO
Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η αμερικανική πολιτική στο ζήτημα της Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη.
Οι σχέσεις ΗΠΑ – Ταϊβάν και η πολιτική της «μίας Κίνας»Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν εδώ και δεκαετίες στενούς δεσμούς με την Ταϊβάν και βάσει αμερικανικής νομοθεσίας είναι υποχρεωμένες να παρέχουν μέσα αυτοάμυνας στο νησί.
Ωστόσο, η Ουάσιγκτον δεν αναγνωρίζει επισήμως την Ταϊβάν ως ανεξάρτητο κράτος, ενώ οι σχέσεις της με το Πεκίνο βασίζονται στην αποδοχή της αρχής ότι υπάρχει μία μόνο κινεζική κυβέρνηση.
Q: Should Taiwan feel more or less secure after your meetings with Xi?— Clash Report (@clashreport) May 15, 2026
Trump: Neutral.pic.twitter.com/5Ft5t6vPF1
Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι «δεν έχει δεσμευτεί προς καμία κατεύθυνση» για το αν οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν στρατιωτικά την Ταϊβάν σε περίπτωση σύγκρουσης.
Trump on Taiwan:— Clash Report (@clashreport) May 15, 2026
When you look at the odds, China is a very, very powerful, big country. That’s a very small island.
Think of it; it’s 59 miles away. We’re 9,500 miles away. That’s a little bit of a difficult problem.
If you look at the history, Taiwan was developed because we… pic.twitter.com/O9xAQjKyfa
Η προειδοποίηση του Σι ΤζινπίνγκΣύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Σι Τζινπίνγκ χαρακτήρισε το ζήτημα της Ταϊβάν ως «το σημαντικότερο θέμα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ».
Όπως φέρεται να προειδοποίησε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών: «Αν το θέμα δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες μπορεί να συγκρουστούν ή ακόμη και να έρθουν σε αντιπαράθεση».
Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί πιθανή μία σύγκρουση με την Κίνα εξαιτίας της Ταϊβάν, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Ο Σι δεν θέλει πόλεμο».
Trump on Taiwan:— Clash Report (@clashreport) May 15, 2026
The Chinese just don’t want to see this place — we’ll call it a place, because nobody knows how to define it — but they don’t want to see it go independent.pic.twitter.com/F6d3YufLtN
Η Κίνα έχει εντείνει τα τελευταία χρόνια τις στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν, αυξάνοντας την ένταση στην περιοχή και δοκιμάζοντας τις ισορροπίες που προσπαθεί να διατηρήσει η Ουάσιγκτον.
Στα τέλη του περασμένου έτους, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε πακέτο πώλησης όπλων ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Ταϊβάν, το οποίο περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα εκτόξευσης πυραύλων και διάφορους τύπους πυραύλων. Η κίνηση είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Πεκίνου.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι σύντομα θα αποφασίσει αν η πώληση θα προχωρήσει, προσθέτοντας ότι το ζήτημα συζητήθηκε «σε μεγάλη λεπτομέρεια» με τον Σι Τζινπίνγκ.
Η θέση της ΤαϊβάνΟ πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η Ταϊβάν δεν χρειάζεται να ανακηρύξει επίσημα την ανεξαρτησία της, καθώς θεωρεί ήδη τον εαυτό της κυρίαρχο κράτος.
Το Πεκίνο έχει επανειλημμένα επιτεθεί λεκτικά στον Λάι, χαρακτηρίζοντάς τον «ταραχοποιό» και «καταστροφέα της ειρήνης στα Στενά».
Παρότι πολλοί πολίτες της Ταϊβάν θεωρούν ότι αποτελούν ξεχωριστό έθνος, η πλειονότητα εμφανίζεται υπέρ της διατήρησης του σημερινού καθεστώτος, χωρίς επίσημη ανεξαρτησία αλλά και χωρίς ένωση με την Κίνα.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν, Λιν Τσιά-λουνγκ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τη σύνοδο ΗΠΑ-Κίνας και διατηρεί στενή επικοινωνία με την Ουάσιγκτον και άλλες χώρες.
Όπως είπε, στόχος είναι «η σταθερή εμβάθυνση των σχέσεων Ταϊβάν-ΗΠΑ και η διασφάλιση των συμφερόντων της Ταϊβάν».
Παράλληλα, κατηγόρησε την Κίνα ότι αυξάνει τον κίνδυνο στην περιοχή μέσω «επιθετικών στρατιωτικών ενεργειών και αυταρχικής καταπίεσης».
Η αλλαγή στη στάση του Στέιτ ΝτιπάρτμεντΟι ΗΠΑ έχουν προκαλέσει κατά καιρούς την αντίδραση της Κίνας όταν φάνηκε να μετριάζουν τη θέση τους στο ζήτημα της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν.
Τον Φεβρουάριο του 2025, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αφαίρεσε από την ιστοσελίδα του αναφορά που επαναλάμβανε ότι η Ουάσιγκτον αντιτίθεται στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν.
Το Πεκίνο είχε τότε υποστηρίξει ότι η αλλαγή αυτή «στέλνει λανθασμένο μήνυμα στις αυτονομιστικές δυνάμεις».
Αμερικανοί αξιωματούχοι στην Ταϊβάν είχαν απαντήσει τότε ότι οι ΗΠΑ «αντιτίθενται σε οποιεσδήποτε μονομερείς αλλαγές του status quo από οποιαδήποτε πλευρά».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr