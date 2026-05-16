Τραμπ: Οι ΗΠΑ επέτρεψαν τη διέλευση κινεζικών δεξαμενόπλοιων με ιρανικό πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ
Τα πλοία είχαν ήδη περάσει από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό πριν από το ταξίδι του Αμερικανού προέδρου στην Κίνα και τη συνάντησή του με τον Σι
Ο πρόεδρος των Ηνωμένες Πολιτείες, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επέτρεψε τη διέλευση τριών κινεζικών δεξαμενόπλοιων που μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Οι δηλώσεις έγιναν μετά την επιστροφή του από την επίσκεψή του στην Κίνα και τις συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.
Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ υποστήριξε ότι τα τρία κινεζικά τάνκερ κατάφεραν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ «επειδή το επιτρέψαμε».
Όπως ανέφερε, τα πλοία είχαν ήδη περάσει από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό πριν από το ταξίδι του στην Κίνα και τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της απόφασης ή για το αν υπήρξε κάποια συμφωνία με το Πεκίνο.
Σε απάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, εντείνοντας την αντιπαράθεση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.
Η κατάσταση έχει αυξήσει την ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του κόσμου.
Η Τεχεράνη υποστήριξε ότι οι διελεύσεις πραγματοποιήθηκαν «με την άδεια του Ιράν».
Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ανεξάρτητη επιβεβαίωση των σχετικών ισχυρισμών.
Η κρίση στα Στενά του ΟρμούζΤο Ιράν έχει ουσιαστικά περιορίσει τη φυσιολογική εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ανακοινώνοντας ότι τα πλοία που διέρχονται θα πρέπει να καταβάλλουν τέλος διέλευσης.
Οι ισχυρισμοί της ΤεχεράνηςΣύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, περίπου 30 πλοία — μεταξύ αυτών τουλάχιστον ένα κινεζικό — έχουν περάσει από τα Στενά του Ορμούζ από το βράδυ της Τετάρτης.
