«Ήταν μια απίστευτη επίσκεψη»: Λίγες νίκες, μία προειδοποίηση και πολλές κολακείες στο διήμερο ραντεβού Τραμπ και Σι

Υποχώρηση στις κινεζικές μετοχές

Η προειδοποίηση για την Ταϊβάν

Η συνοπτική ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για τις συνομιλίες της Πέμπτης επικεντρώθηκε κυρίως στην κοινή επιθυμία των δύο ηγετών να ανοίξει ξανά η ναυσιπλοΐα στααπ' όπου περνούσε άλλοτε περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και στο ενδιαφέρον της Κίνας για αγορές αμερικανικού πετρελαίου ώστε να μειώσει την εξάρτησή της από τη Μέση Ανατολή. «Αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη κινεζική δέσμευση σε σχέση με το Ιράν», σχολίασε ηστοΣτο οικονομικό σκέλος, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι συμφωνήθηκαν πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και σημειώθηκε πρόοδος στη δημιουργία μηχανισμών για τη διαχείριση μελλοντικών εμπορικών σχέσεων, με τις δύο πλευρές να αναμένεται να προσδιορίσουνπου δεν θεωρούνται ευαίσθητα.Ωστόσο, οι λεπτομέρειες των συμφωνιών παρέμειναν περιορισμένες, ενώ δεν υπήρξε καμία σημαντική εξέλιξη στο θέμα της πώλησης προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 τηςστην Κίνα, παρά την αιφνιδιαστική συμμετοχή του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας,, στην αποστολή.δήλωσε στοότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη της, στην πρώτη αγορά αμερικανικών εμπορικών αεροσκαφών εδώ και σχεδόν μία δεκαετία. Ωστόσο, ο αριθμός ήταν σημαντικά χαμηλότερος από τα περίπου 500 αεροσκάφη που ανέμεναν οι αγορές, με αποτέλεσμα η μετοχή της Boeing να υποχωρήσει περισσότερο από 4%. «Για τις αγορές, η σύνοδος μπορεί να προσφέρει στρατηγική ανακούφιση, αλλά απογοητεύει ως προς την ουσία», δήλωσε οΟι κινεζικές μετοχές υποχώρησαν την Παρασκευή, καθώς η συνάντηση των ηγετών των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου δεν απέφερε συμφωνίες ικανές να ενθουσιάσουν τους επενδυτές.Το βασικότερο αποτέλεσμα της συνόδου φαίνεται να είναι η διατήρηση της εύθραυστης εμπορικής εκεχειρίας που είχε συμφωνηθεί στην προηγούμενη συνάντηση των δύο ηγετών τον Οκτώβριο, όταν ο Τραμπ ανέστειλε τριψήφιους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα και ο Σι απέφυγε να διακόψει τις εξαγωγές κρίσιμων σπάνιων γαιών.Ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ,, δήλωσε στοότι δεν έχει ακόμη αποφασιστεί αν η εκεχειρία θα παραταθεί πέραν της λήξης της αργότερα μέσα στο έτος.Η πιο αιχμηρή στιγμή της συνόδου ήρθε με την προειδοποίηση του Σι προς τον Τραμπ ότι λανθασμένοι χειρισμοί στο θέμα της Ταϊβάν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση.Η δημοκρατικά κυβερνώμενη Ταϊβάν, που βρίσκεται μόλις 80 χιλιόμετρα από τις κινεζικές ακτές, αποτελεί εδώ και δεκαετίες βασική εστία έντασης στις σχέσεις Ουάσινγκτον - Πεκίνου. Η Κίνα δεν έχει αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής βίας για την επανένωση με το νησί, ενώ οι ΗΠΑ δεσμεύονται από τη νομοθεσία τους να παρέχουν στην Ταϊβάν μέσα αυτοάμυνας (όπλα και πυρομαχικά).Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ,, που συνόδευε τον Τραμπ στο ταξίδι, δήλωσε στοότι η αμερικανική πολιτική στο ζήτημα της Ταϊβάν «παραμένει αμετάβλητη». «Οι Κινέζοι το θέτουν πάντα, εμείς ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας και συνεχίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο υπουργός Εξωτερικών τηςευχαρίστησε, από την πλευρά του, τις ΗΠΑ για τη συνεχή έκφραση στήριξης προς τη χώρα του.Ο Ρούμπιο αποκάλυψε επίσης ότι ο Τραμπ έθεσε στον Σι το ζήτημα του φυλακισμένου μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης και σφοδρού επικριτή του Πεκίνου στο Χονγκ Κονγκ,, ο οποίος καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξης τον Φεβρουάριο στη μεγαλύτερη υπόθεση εθνικής ασφάλειας στην ιστορία της πόλης.Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι υποθέσεις του Χονγκ Κονγκ αποτελούν εσωτερικό ζήτημα της Κίνας, ενώ ο Λάι αρνείται όλες τις κατηγορίες.Παρά τις περιορισμένες συμφωνίες, και οι δύο πλευρές επιχείρησαν να παρουσιάσουν τη συνάντηση ως βήμα σταθεροποίησης μιας σχέσης που οχαρακτήρισε «τη σημαντικότερη στον κόσμο». «Πρέπει να τη διατηρήσουμε λειτουργική και να μην την καταστρέψουμε ποτέ», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος στο επίσημο δείπνο της Πέμπτης.