Στη βραδιά που διοργάνωσε το glo™ HILO ζήσαμε μια πολυαισθητηριακή βραδιά που εξελίχθηκε σε ένα δυναμικό, υψηλής αισθητικής πάρτι μέχρι αργά.
Εντυπωσιακή διάσωση 11 ατόμων ανοικτά της Φλόριντα μετά από αναγκαστική προσθαλάσσωση αεροσκάφους στον Ατλαντικό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εντυπωσιακή διάσωση 11 ατόμων ανοικτά της Φλόριντα μετά από αναγκαστική προσθαλάσσωση αεροσκάφους στον Ατλαντικό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσγείωση στη θάλασσα μετά από διαδοχικές βλάβες στο αεροσκάφος - Οι 11 επιβαίνοντες παρέμειναν για πέντε ώρες σε σωσίβια λέμβο περιμένοντας βοήθεια
Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή διάσωση 11 ατόμων, τα οποία βρέθηκαν στη μέση του Ατλαντικού Ωκεανού στα ανοικτά της ανατολικής ακτής της Φλόριντα μετά από αναγκαστική προσθαλάσσωση αεροσκάφους την Τρίτη (12/5).
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης πτήσης 20 λεπτών μεταξύ δύο νησιών στις Μπαχάμες, το αεροσκάφος παρουσίασε διαδοχικές βλάβες, πρώτα χάλασε το σύστημα πλοήγησης, στη συνέχεια ο ασύρματος, μετά ο ένας κινητήρας και στο τέλος ο άλλος. Κατευθυνόταν από το Μάρς Χάρμπορ, στα νησιά Αμπάκο των Μπαχαμών, προς το Φρίπορτ, στο Γκραντ Μπαχάμα.
Αδυνατώντας να βρει ένα ασφαλές μέρος προσγείωσης, ο πιλότος από τις Μπαχάμες αποφάσισε να «προσγειώσει» το αεροσκάφος στη θάλασσα περίπου 289 χλμ. βόρεια του Μαϊάμι, μία κίνηση τελευταίας στιγμής που πραγματοποιείται όταν δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. «Μόλις χτύπησα το νερό, η πρώτη μου σκέψη ήταν: “Δεν πεθάναμε”», είπε ο Νίξον.
Ακολούθησε μια δοκιμασία πολλών ωρών πάνω σε μια σωσίβια λέμβο, καθώς ο πιλότος και οι επιβάτες φόρεσαν σωσίβια και περίμεναν για ώρες μέχρι να τους εντοπίσουν οι διασώστες.
Ο Νίξον προσπάθησε να ενθαρρύνει τους δέκα επιβάτες: «Τους είπα: “Στα επόμενα 10 λεπτά, θα έρθει ένα αεροπλάνο”». «Τότε ένας από τους επιβάτες είπε: “Περίμενε, άκουσα κάτι;”». Ήταν ο μακρινός ήχος ενός ελικοπτέρου από την 920η Πτέρυγα Διάσωσης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.
Η μονάδα βρισκόταν σε εκπαιδευτική αποστολή, όταν άλλαξε τη διαδρομή της για να βοηθήσει στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά από ένα σήμα έκτακτης ανάγκης για πιθανή κατάσταση κινδύνου.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης πτήσης 20 λεπτών μεταξύ δύο νησιών στις Μπαχάμες, το αεροσκάφος παρουσίασε διαδοχικές βλάβες, πρώτα χάλασε το σύστημα πλοήγησης, στη συνέχεια ο ασύρματος, μετά ο ένας κινητήρας και στο τέλος ο άλλος. Κατευθυνόταν από το Μάρς Χάρμπορ, στα νησιά Αμπάκο των Μπαχαμών, προς το Φρίπορτ, στο Γκραντ Μπαχάμα.
«Δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με κανέναν μέσω ασυρμάτου για αρκετή ώρα. Προσπάθησα να καλέσω το Φρίπορτ (Μπαχάμες), προσπάθησα να καλέσω τον ασύρματο του Μαϊάμι. Δεν ξέρω αν με άκουγαν, αλλά δεν έλαβα απάντηση», δήλωσε ο πιλότος του αεροσκάφους, Ίαν Νίξον, στο CBS News.
Eleven people who survived a plane crash off the Florida coast floated in a life raft for five hours before a military rescue team was able to safely get everyone out of the water.— ABC News (@ABC) May 14, 2026
ABC News’ Matt Rivers reports. https://t.co/rdXqu4K3xn pic.twitter.com/womWoGzJbw
Αδυνατώντας να βρει ένα ασφαλές μέρος προσγείωσης, ο πιλότος από τις Μπαχάμες αποφάσισε να «προσγειώσει» το αεροσκάφος στη θάλασσα περίπου 289 χλμ. βόρεια του Μαϊάμι, μία κίνηση τελευταίας στιγμής που πραγματοποιείται όταν δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. «Μόλις χτύπησα το νερό, η πρώτη μου σκέψη ήταν: “Δεν πεθάναμε”», είπε ο Νίξον.
Ακολούθησε μια δοκιμασία πολλών ωρών πάνω σε μια σωσίβια λέμβο, καθώς ο πιλότος και οι επιβάτες φόρεσαν σωσίβια και περίμεναν για ώρες μέχρι να τους εντοπίσουν οι διασώστες.
Ο Νίξον προσπάθησε να ενθαρρύνει τους δέκα επιβάτες: «Τους είπα: “Στα επόμενα 10 λεπτά, θα έρθει ένα αεροπλάνο”». «Τότε ένας από τους επιβάτες είπε: “Περίμενε, άκουσα κάτι;”». Ήταν ο μακρινός ήχος ενός ελικοπτέρου από την 920η Πτέρυγα Διάσωσης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.
Η μονάδα βρισκόταν σε εκπαιδευτική αποστολή, όταν άλλαξε τη διαδρομή της για να βοηθήσει στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά από ένα σήμα έκτακτης ανάγκης για πιθανή κατάσταση κινδύνου.
«Δεν γνωρίζω κανέναν που να έχει επιβιώσει από προσθαλάσσωση στον ωκεανό»
«Βρίσκονταν ήδη στη σχεδία για περίπου πέντε ώρες. Απλά κοιτάζοντάς τους, καταλάβαινες ότι βρισκόντουσαν σε κατάσταση κινδύνου – σωματικά, διανοητικά και συναισθηματικά», είπε ο πλοίαρχος Ρόρι Γουίπλ.
Οι διασώστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να μεταφέρουν όλους τους επιβάτες με ασφάλεια πριν τα ελικόπτερα χρειαστεί να ανεφοδιαστούν με καύσιμα.
«Δεν γνωρίζω κανέναν που να έχει επιβιώσει από προσθαλάσσωση στον ωκεανό. Και, από ό,τι έχω δει, εννοώ, το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι επέζησαν είναι θαύμα», επεσήμανε η ταγματάρχης και κυβερνήτης αεροσκάφους που βοήθησε στη διάσωση, Ελίζαμπεθ Πιογουάτι,
«Όλοι χαιρόμασταν που σωθήκαμε, γιατί νομίζαμε ότι θα πεθάνουμε. Ήταν μια σκηνή που έμοιαζε ακριβώς με ταινία», δήλωσε η Ολυμπία Όουτεν, μία από τις επιβάτες του αεροπλάνου.
Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους.
Οι διασώστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να μεταφέρουν όλους τους επιβάτες με ασφάλεια πριν τα ελικόπτερα χρειαστεί να ανεφοδιαστούν με καύσιμα.
«Δεν γνωρίζω κανέναν που να έχει επιβιώσει από προσθαλάσσωση στον ωκεανό. Και, από ό,τι έχω δει, εννοώ, το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι επέζησαν είναι θαύμα», επεσήμανε η ταγματάρχης και κυβερνήτης αεροσκάφους που βοήθησε στη διάσωση, Ελίζαμπεθ Πιογουάτι,
«Νομίζαμε ότι θα πεθάνουμε, ήταν μια σκηνή από ταινία»Και οι 11 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Φλόριντα. Μόνο τρεις από αυτούς υπέστησαν ελαφρά τραύματα.
«Όλοι χαιρόμασταν που σωθήκαμε, γιατί νομίζαμε ότι θα πεθάνουμε. Ήταν μια σκηνή που έμοιαζε ακριβώς με ταινία», δήλωσε η Ολυμπία Όουτεν, μία από τις επιβάτες του αεροπλάνου.
Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα