Εντυπωσιακή διάσωση 11 ατόμων ανοικτά της Φλόριντα μετά από αναγκαστική προσθαλάσσωση αεροσκάφους στον Ατλαντικό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

«Νομίζαμε ότι θα πεθάνουμε, ήταν μια σκηνή από ταινία»

. Απλά κοιτάζοντάς τους, καταλάβαινες ότι βρισκόντουσαν σε κατάσταση κινδύνου – σωματικά, διανοητικά και συναισθηματικά», είπε ο πλοίαρχος Ρόρι Γουίπλ.Οι διασώστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να μεταφέρουν όλους τους επιβάτες με ασφάλεια πριν τα ελικόπτερα χρειαστεί να ανεφοδιαστούν με καύσιμα.. Και, από ό,τι έχω δει, εννοώ, το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι επέζησαν είναι θαύμα», επεσήμανε η ταγματάρχης και κυβερνήτης αεροσκάφους που βοήθησε στη διάσωση, Ελίζαμπεθ Πιογουάτι,Και οι 11 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Φλόριντα. Μόνο τρεις από αυτούς υπέστησαν ελαφρά τραύματα.«Όλοι χαιρόμασταν που σωθήκαμε, γιατί. Ήταν μια σκηνή που έμοιαζε ακριβώς με ταινία», δήλωσε η Ολυμπία Όουτεν, μία από τις επιβάτες του αεροπλάνου.Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους.