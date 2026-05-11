Η Ταϊβάν, το Ιράν και ενεργειακά θέματα στην ατζέντα των συνομιλιών Τραμπ-Σι στο Πεκίνο
«Ο πρόεδρος Σι θα ήθελε να μην προχωρήσουμε στην πώληση όπλων», είπε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι κατά την επίσημη επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει αυτήν την εβδομάδα στην Κίνα θα συζητήσει το θέμα της πώλησης αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν, στο οποίο αντιτίθεται σθεναρά το Πεκίνο.
«Θα κάνω τη συζήτηση αυτή με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Ο πρόεδρος Σι θα ήθελε να μην προχωρήσουμε στην πώληση όπλων», είπε στους δημοσιογράφους.
Ο Τραμπ σκοπεύει επίσης να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση με τον πόλεμο στο Ιράν καθώς και ενεργειακά θέματα.
Στο ταξίδι αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος θα συνοδεύεται από περισσότερους από 15 διευθύνοντες συμβούλους και προέδρους μεγάλων αμερικανικών εταιρειών, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.
Μεταξύ άλλων, στην αποστολή θα μετέχουν ο Ίλον Μασκ των Tesla/SpaceX, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Λάρι Φινκ της Blackrock, η Τζέιν Φρέιζερ της Citi, ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sacks, η Ντάινα Πάουελ Μακόρμικ της Meta, o Κριστιάνο Έιμον της Qualcomm και οι επικεφαλής εταιρειών όπως οι Blackstone, Boeing, Cargill, GE Aerospace, Mastercard και Visa.
Trump has announced he will have a "discussion" with Xi about continuing to sell US weapons to Taiwan.
