Επίσημη επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο από 13 έως 15 Μαΐου
Η κινεζική διπλωματία επιβεβαίωσε τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Σι Τζινπίνγκ εν μέσω έντασης για το εμπόριο και τη Μέση Ανατολή
Η κινεζική διπλωματία επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα πως θα κάνει επίσημη επίσκεψη στον ασιατικό κολοσσό ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ ιδίως για το Ιράν και για τη διένεξη των δυο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου ως προς το εμπόριο.
«Κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ντόναλντ Τζ. Τραμπ θα κάνει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από τη 13η ως τη 15η Μαΐου», ανέφερε σε λακωνική ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το ΥΠΕΞ στο Πεκίνο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συζητήσουν τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τη γενικότερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
Παράλληλα, σημαντικό μέρος των συνομιλιών θα αφορά τη συνεχιζόμενη εμπορική αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη.
Οι σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου παραμένουν τεταμένες τα τελευταία χρόνια, με αμοιβαίες κυρώσεις, περιορισμούς στο εμπόριο και διαφωνίες σε ζητήματα τεχνολογίας και γεωπολιτικής επιρροής.
Η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα αναμένεται να παρακολουθηθεί στενά από τη διεθνή κοινότητα, καθώς πραγματοποιείται σε μία περίοδο έντονης αστάθειας στις διεθνείς σχέσεις.
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και η ευρύτερη αντιπαράθεση ΗΠΑ - Ιράν αποτελούν βασικά ζητήματα της παγκόσμιας ατζέντας, ενώ οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου εξακολουθούν να επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές.
