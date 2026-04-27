Για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Τραμπ και οπλοκατοχή κατηγορείται και επίσημα ο Κόουλ Τόμας Άλεν
Αντιμέτωπος ακόμη και με ισόβια - Εμφανίστηκε αμίλητος στο δικαστήριο

Ο 31χρονος που συνελήφθη για την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ καθώς και για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, έγινε γνωστό τη Δευτέρα.

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, που συνελήφθη σχεδόν αμέσως μετά την επίθεσή του στο δείπνο και αφού πυροβόλησε έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, εμφανίστηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον.

Φορούσε μπλε στολή φυλακής και ήταν περιστοιχισμένος από αστυνομικούς.

Ο Guardian αναφέρει ότι ο Άλεν δεν απάντησε για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν. Στο εδώλιο είπε πάντως ότι θα απαντήσει με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις και ότι έχει μεταπτυχιακό στην επιστήμη των υπολογιστών.

Αν καταδικαστεί η ποινή μπορεί να φτάσει ακόμη και τα ισόβια.

Ειδικότερα, το αδίκημα της απόπειρας δολοφονίας του προέδρου τιμωρείται μέχρι και με ισόβια. Βαρύνεται ακόμη με το αδίκημα της μεταφοράς όπλων μεταξύ πολιτειών (μέχρι 10 χρόνια) και πυροβολισμός κατά τη διάρκεια βίαιου περιστατικού (τουλάχιστον 10 χρόνια, το μέγιστο είναι τα ισόβια).

Ο δικαστής έκανε μάλιστα δεκτό το αίτημα των εισαγγελέων να κρατηθεί προσωρινά ο Άλεν στη φυλακή, ενώ έχει προγραμματιστεί ακρόαση για την Πέμπτη σχετικά με τη συνέχιση της κράτησής του.
Thema Insights

45 χρόνια ΜΕΓΑ: Όταν η προσωπική υγιεινή γίνεται κοινωνική πράξη ευθύνης

Κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. Ένα προϊόν προσωπικής υγιεινής, μια μικρή πράξη φροντίδας, μια συνήθεια που επαναλαμβάνεται. Πίσω από αυτές τις στιγμές, υπάρχουν επιλογές που καθορίζουν το πώς μια εταιρεία βλέπει τον ρόλο της. Και για τη ΜΕΓΑ, η φροντίδα δεν σταματά στο προϊόν, συνεχίζεται όπου υπάρχει ανάγκη.

