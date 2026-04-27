«Το να γυρίζεις το άλλο μάγουλο είναι συνενοχή»: Ξεψαχνίζουν το μανιφέστο που έγραψε ο 31χρονος δάσκαλος πριν την επίθεση στο δείπνο του Λευκού Οίκου

Οι Αρχές αναλύουν το προφίλ του Κόουλ Τόμας Άλεν και ψάχνουν τα social media του - Ερωτήματα για τα κίνητρα - Πώς αντέδρασε ο Τραμπ





Ο 31χρονος δάσκαλος Κόουλ Τόμας Άλεν



Κλείσιμο



Η στιγμή της σύλληψης



Τι είναι αυτό που μετατρέπει κάποιον από ευυπόληπτο εκπαιδευτικό σε ένοπλο εισβολέα που θέλει να προκαλέσει «εθνική τραγωδία»; Τι είναι αυτό που οδηγεί κάποιον από τις εφευρέσεις για τους ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες, να στρέψει το ενδιαφέρον του στα όπλα και τις δολοφονίες; Τις απαντήσεις για όλα αυτά που όπλισαν το χέρι του 31χρονου δασκάλου Κόουλ Τόμας Άλεν , δράστη της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, αναζητούν profilers, ειδικοί αναλυτές συμπεριφοράς του FBI, πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ, οι οποίες «χτενίζουν» κάθε πιθανό στοιχείο.Προς το παρόν, τις περισσότερες απαντήσεις τις παίρνουν από το «μανιφέστο» του 31χρονου. Μια επιστολή γύρω από την οποία επικρατεί μια σύγχυση. Ο δράστης, φέρεται να τη συνέταξε λίγο πριν από την επίθεση και να την έστειλε σε συγγενικά του πρόσωπα. Κατά μια διαρροή, μόλις έλαβε το μανιφέστο ο αδερφός του δράστη, επικοινώνησε με τις αμερικανικές αρχές προειδοποιώντας για τα σχέδια του αδερφού του, 10 λεπτά πριν από την επίθεση , ωστόσο αυτές αδράνησαν. Άλλες πηγές ωστόσο αναφέρουν ότι δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση.Στο μανιφέστο του, στο οποίο αυτοαποκαλείται Friendly Federal Assasin (Φιλικός Ομοσπονδιακός Δολοφόνος) ο 31χρονος αρχίζει ζητώντας συγνώμη από όσους συγγενείς του θα έβλαπτε, προχωρώντας τα σχέδιά του και συνεχίζει με αντι-χριστιανικά τσιτάτα και αντί- Τραμπ τσιτάτα. «Το να γυρίζεις και την άλλη παρειά ισχύει όταν εσύ ο ίδιος υφίστασαι καταπίεση. Δεν είμαι εγώ αυτός που βιάστηκε σε στρατόπεδο κράτησης. Δεν είμαι εγώ ο ψαράς που εκτελέστηκε χωρίς δίκη», γράφει και συνεχίζει: «Δεν είμαι μαθητής που ανατινάχθηκε, ούτε παιδί που λιμοκτονεί, ούτε έφηβη που κακοποιήθηκε από τους πολλούς εγκληματίες αυτής της κυβέρνησης. Το να γυρίζεις το άλλο μάγουλο όταν κάποιος άλλος καταπιέζεται δεν είναι χριστιανική συμπεριφορά· είναι συνενοχή στα εγκλήματα του καταπιεστή».Ο Άλεν περιέγραψε τους στόχους του ως «αξιωματούχους της κυβέρνησης (εξαιρουμένου του [διευθυντή του FBI Κας] Πατέλ): είναι στόχοι, ιεραρχημένοι από τον υψηλότερο προς τον χαμηλότερο». Και, προφανώς αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ, γράφει: «Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδεραστή, βιαστή και προδότη να λερώσει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του». Αυτή η τελευταία αποστροφή του δράστη, η οποία αναγνώστηκε από τη δημοσιογράφο της εκπομπής 60 Minutes ενώπιον του Αμερικανού προέδρου στη διάρκεια της χθεσινής του συνέντευξης, προκάλεσε και την οργή του.Η αντίδραση του προέδρου ήταν άμεση και έντονη: « Δεν είμαι βιαστής . Δεν βίασα κανέναν. Συγγνώμη, δεν είμαι παιδόφιλος», είπε. «Διαβάζετε αυτές τις ανοησίες από έναν άρρωστο άνθρωπο με τον οποίο με συνδέετε, πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με εμένα. Έχω πλήρως αθωωθεί». Σε νεότερη τοποθέτησή του την Κυριακή, ανέφερε ότι η δημοσιογράφος «θα έπρεπε να ντρέπεται». «Δεν θα έπρεπε να τα διαβάζετε αυτά στο “60 Minutes”. Είστε ντροπή», δήλωσε.Στο μανιφέστο του, ο δράστης περιγράφει και τον τρόπο με τον οποίο σχεδίαζε να κάνει το αιματοκύλισμα: «Προκειμένου να ελαχιστοποιήσω τις απώλειες, θα χρησιμοποιήσω επίσης σκάγια αντί για σφαίρες (λιγότερη διείσδυση στους τοίχους). Θα περνούσα ακόμα και πάνω από τους περισσότερους εδώ για να φτάσω στους στόχους αν ήταν απολύτως απαραίτητο (με βάση το ότι οι περισσότεροι *επέλεξαν* να παρακολουθήσουν μια ομιλία ενός παιδεραστή, βιαστή και προδότη, και είναι επομένως συνένοχοι), αλλά ελπίζω πραγματικά να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο».

Οι έρευνες Οι αρχές έχουν -προς το παρόν και όσο ο ίδιος δεν συνεργάζεται- εστιάσει στα στοιχεία που παρέχουν για τον δράστη οι κοντινοί του άνθρωποι -οι οποίοι επισημαίνεται πως συνεργάζονται άριστα με τις αρχές- αλλά και στο «ξεψάχνισμα» των social media του 31χρονου.



Οι αρχές εντόπισαν αντι-Τραμπ και αντιχριστιανικά συναισθήματα στα προφίλ του υπόπτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και προφανώς διαπιστώνουν ότι, όπως είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ, «έχει πολύ μίσος στην καρδιά του» και «είναι διαταραγμένος».



Ο 31χρονος, ο οποίος είχε δώσει στον εαυτό του τα παρατσούκλια "Cole 'coldForce' 'Friendly Federal Assassin' Allen.", σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ (οι οποίες συμμετέχουν στην έρευνα), συχνά εξέφραζε ακραίες πολιτικές απόψεις και ανέφερε ότι πρέπει να «αναλάβει δράση» για να λυθούν τα προβλήματα του κόσμου.



Οι ερευνητές γνωρίζουν ότι ο Άλεν προπονούταν συχνά σε σκοπευτήριο με τα δύο όπλα που κατείχε νόμιμα (το ένα μάλιστα το χρησιμοποίησε στην επίθεση στο Washington Hilton Hotel), ενώ είχε συνδεθεί με μια ομάδα που ήταν γνωστή ως "The Wide Awakes" και συμμετείχε στις διαδηλώσεις "No Kings" της Καλιφόρνια.