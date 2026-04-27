«Ήταν σαν σκηνή από το Χόλιγουντ αλλά συνέβαινε σε εμένα»: Ανταποκριτής του Guardian περιγράφει τον τρόμο στο δείπνο του Λευκού Οίκου

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο ξενοδοχείο Washington Hilton στην Ουάσιγκτον , κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, με τον ανταποκριτή του Guardian στην αμερικανική πρωτεύουσα, David Smith, να περιγράφει τη στιγμή που η εκδήλωση μετατράπηκε σε σκηνικό τρόμου.Όπως αναφέρει, ενώ όλα κυλούσαν κανονικά μέσα στη μεγάλη αίθουσα, λίγο μετά τις 20:30 ακούστηκαν ξαφνικά πυροβολισμοί . «», περιγράφει, σημειώνοντας ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επικράτησαν πανικός και σύγχυση.Καλεσμένοι με επίσημη ενδυμασία άρχισαν να πέφτουν κάτω από τα τραπέζια, ενώ ακούγονταν φωνές «» και «». Ο ίδιος, όπως σημειώνει, ακολούθησε το ένστικτό του και κρύφτηκε, περιγράφοντας την εμπειρία ως «σκηνή από ταινία του Χόλιγουντ που όμως αυτή τη φορά ήταν πραγματική».Την ίδια στιγμή, πράκτορες τηςεισέβαλαν στον χώρο με όπλα, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ , και η σύζυγός του απομακρύνθηκαν εσπευσμένα.Ο Ντέιβιντ Σμιθ περιγράφει ότι για αρκετή ώρα κανείς δεν είχε σαφή εικόνα για το τι είχε συμβεί. «», σημειώνει χαρακτηριστικά.Στην αίθουσα επικράτησε μια απόκοσμη σιωπή, ενώ τέσσεριςπήραν θέση μπροστά από τη σκηνή. Την ίδια ώρα, ένας ηλικιωμένος άνδρας απομακρύνθηκε υποβασταζόμενος, χωρίς να είναι σαφές αν είχε τραυματιστεί.Αργότερα έγινε γνωστό ότι ένας ένοπλος επιχείρησε να περάσει από σημείο ελέγχου τηςστο λόμπι του ξενοδοχείου. Κατά την επέμβαση των αρχών σημειώθηκαν, ενώ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε, αλλά σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε.Σταδιακά, όπως περιγράφει ο ανταποκριτής, η ένταση υποχώρησε και οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να επικοινωνούν με τα μέσα τους ή να καταγράφουν όσα συνέβησαν. Οι μαρτυρίες για τον αριθμό των πυροβολισμών διέφεραν,

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν ανέφερε ότι οι πράκτορες τον έριξαν στο έδαφος για προστασία, λέγοντας: «Οι άνθρωποι ούρλιαζαν και φοβήθηκαν πολύ».



Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια ήδη φορτισμένη ατμόσφαιρα, καθώς η παρουσία του Τραμπ στο δείπνο είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και ερωτήματα για τη στάση του απέναντι στα μέσα ενημέρωσης.



Μετά το επεισόδιο, η εκδήλωση αναβλήθηκε και ο πρόεδρος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, όπου μίλησε σε δημοσιογράφους. Όπως ανέφερε, «οι άνθρωποι που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή είναι αυτοί που στοχοποιούνται», κάνοντας αναφορά και στον Αβραάμ Λίνκολν.



Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο ανταποκριτής του Guardian, το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα αυξανόμενης πολιτικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια.



Από επιθέσεις σε πολιτικές εκδηλώσεις έως την εισβολή στο Καπιτώλιο, η ένταση έχει κλιμακωθεί, δημιουργώντας ένα κλίμα διαρκούς ανησυχίας. Το βράδυ του Σαββάτου, σε μια αίθουσα που θεωρείται από τις πιο ασφαλείς στη χώρα – ενισχυμένη μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ρόναλντ Ρίγκαν – το αδιανόητο έγινε πραγματικότητα.



Όπως καταλήγει ο Ντέιβιντ Σμιθ, εκείνη τη στιγμή, πολιτικοί και δημοσιογράφοι «είδαν από κοντά το χείλος της αβύσσου», σε μια ακόμη υπενθύμιση του πόσο εύθραυστη έχει γίνει η ασφάλεια και η πολιτική σταθερότητα στις ΗΠΑ.