Τραμπ για επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών: «Ίσως καθυστέρησα την αντίδραση των πρακτόρων στη διάρκεια των πυροβολισμών»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ περιγράφει τα όσα συνέβησαν στο ξενοδοχείο στην Ουάσινγκτον – Συνεχίζεται η έρευνα για τον ένοπλο δράστη, θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ενδέχεται να επιβράδυνε την αρχική αντίδραση της Μυστικής Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου στο ξενοδοχείο Hilton στην Ουάσινγκτον, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον δράστη και τα κίνητρα της επίθεσης.
Σε απόσπασμα συνέντευξής του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η στάση του ίσως επηρέασε την ταχύτητα αντίδρασης των πρακτόρων.
«Αυτό που συνέβη ήταν ότι ίσως έφταιγα λίγο εγώ. Ήθελα να δω τι συνέβαινε. Και δεν τους το έκανα εύκολο. Ήθελα να καταλάβω τι γινόταν», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Όπως πρόσθεσε, αρχικά δεν ήταν σαφές τι συνέβαινε, καθώς «αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε ότι ίσως επρόκειτο για σοβαρό πρόβλημα… διαφορετικό από τους συνηθισμένους θορύβους μιας αίθουσας εκδηλώσεων».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι η στάση του οδήγησε τους πράκτορες να κινηθούν πιο προσεκτικά στα πρώτα δευτερόλεπτα.
«Ήμουν περιτριγυρισμένος από εξαιρετικούς ανθρώπους και πιθανόν τους έκανα να κινηθούν λίγο πιο αργά», είπε, προσθέτοντας ότι τους είπε: «Περιμένετε ένα λεπτό, αφήστε με να δω τι γίνεται».
Όταν τελικά οι πράκτορες τον απομάκρυναν από το τραπέζι, του ζήτησαν να πέσει στο πάτωμα. «Έπεσα κάτω και η Πρώτη Κυρία έκανε το ίδιο», ανέφερε στη δημοσιογράφο Νόρα Ο’Ντόνελ.
President Trump said he “wasn’t making it that easy” for the Secret Service as it responded when shots rang out at the White House Correspondents’ Dinner, because he wanted to see what was going on. @NorahODonnell's interview with the President, tonight on 60 Minutes. pic.twitter.com/Us7RqmMqg2— 60 Minutes (@60Minutes) April 26, 2026
Σε εξέλιξη η έρευνα του FBIΣύμφωνα με πηγές των αρχών που επικαλείται το CNN, μέλος της ένστολης μονάδας της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβόλησε εναντίον του υπόπτου, Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, λίγο πριν από τη σύλληψή του, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει λόγω της αναστάτωσης.
Η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι ο Άλεν πυροβόλησε μία έως δύο φορές, ενώ ο πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας ανταπέδωσε με τρεις έως τέσσερις βολές.
Το FBI διερευνά τον τόπο του περιστατικού, καθώς και το αλεξίσφαιρο γιλέκο αστυνομικού που τραυματίστηκε, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο ακριβής αριθμός των πυροβολισμών.
Παράλληλα, εξετάζονται τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο δράστης κινήθηκε από το δωμάτιό του στο ξενοδοχείο Washington Hilton προς τον εξωτερικό χώρο μέσω κλιμακοστασίου, μεταφέροντας τα όπλα σε τσάντα.
Βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές καταγράφουν τον Άλεν να περνά από σημείο ελέγχου ασφαλείας πριν ακινητοποιηθεί από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου.
Οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε καταθέσεις συγγενών του υπόπτου, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρχές.
Στην έρευνα συμμετέχουν και ειδικοί αναλυτές συμπεριφοράς του FBI, οι οποίοι επιχειρούν να προσδιορίσουν το κίνητρο της επίθεσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του CBS News, ο Κόουλ Άλεν κρατείται σε αστυνομικό τμήμα στη βορειοδυτική Ουάσινγκτον και αναμένεται να μεταφερθεί σε κέντρο κράτησης στη νοτιοανατολική πλευρά της πόλης.
Ακολούθως, θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου με τη συνοδεία της Υπηρεσίας Αμερικανών Δικαστικών Επιμελητών.
