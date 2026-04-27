Τραμπ για επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών: «Ίσως καθυστέρησα την αντίδραση των πρακτόρων στη διάρκεια των πυροβολισμών»

Η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι ο Άλεν πυροβόλησε μία έως δύο φορές, ενώ ο πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας ανταπέδωσε με τρεις έως τέσσερις βολές.Το FBI διερευνά τον τόπο του περιστατικού, καθώς και το αλεξίσφαιρο γιλέκο αστυνομικού που τραυματίστηκε, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο ακριβής αριθμός των πυροβολισμών.Παράλληλα, εξετάζονται τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο δράστης κινήθηκε από το δωμάτιό του στο ξενοδοχείο Washington Hilton προς τον εξωτερικό χώρο μέσω κλιμακοστασίου, μεταφέροντας τα όπλα σε τσάντα.Βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές καταγράφουν τον Άλεν να περνά από σημείο ελέγχου ασφαλείας πριν ακινητοποιηθεί από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου.Οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε καταθέσεις συγγενών του υπόπτου, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρχές.Στην έρευνα συμμετέχουν και ειδικοί αναλυτές συμπεριφοράς του FBI, οι οποίοι επιχειρούν να προσδιορίσουν το κίνητρο της επίθεσης.Σύμφωνα με πληροφορίες του CBS News, ο Κόουλ Άλεν κρατείται σε αστυνομικό τμήμα στη βορειοδυτική Ουάσινγκτον και αναμένεται να μεταφερθεί σε κέντρο κράτησης στη νοτιοανατολική πλευρά της πόλης.Ακολούθως, θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου με τη συνοδεία της Υπηρεσίας Αμερικανών Δικαστικών Επιμελητών.