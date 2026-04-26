Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο δείπνο δεν θα είχε συμβεί αν υπήρχε η αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο, λέει ο Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει το περιστατικό των πυροβολισμών στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, με την υπό κατασκευή νέα αίθουσα δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο που έχει προκαλέσει αντιδράσεις.
Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε πως το περιστατικό δεν θα είχε γίνει αν είχε ήδη ολοκληρωθεί η αίθουσα χορού που κατασκευάζεται στην ανατολική πλευρά του Λευκού Οίκου. Ο Τραμπ υποστήριξε πως η αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου έχει υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας ενώ χαρακτήρισε «γελοία» την «αγωγή για την αίθουσα δεξιώσεων, που κατατέθηκε από μια γυναίκα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο της και δεν έχει καμία νομική υπόσταση να προσφύγει» και ανέφερε πως «πρέπει να αποσυρθεί άμεσα» και «τίποτα δεν πρέπει να επιτραπεί να παρεμποδίσει την κατασκευή της».
Ολόκληρη η ανάρτηση:
«Αυτό που συνέβη χθες το βράδυ είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ο σπουδαίος μας Στρατός, η Μυστική Υπηρεσία, οι Αρχές Επιβολής του Νόμου και, για διαφορετικούς λόγους, κάθε Πρόεδρος τα τελευταία 150 χρόνια, απαιτούν να κατασκευαστεί μια μεγάλη, ασφαλής και προστατευμένη αίθουσα δεξιώσεων εντός του περιβόλου του Λευκού Οίκου.
Αυτό το περιστατικό δεν θα είχε συμβεί αν υπήρχε η άκρως απόρρητη, στρατιωτικού επιπέδου αίθουσα που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή στον Λευκό Οίκο. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αρκετά γρήγορα! Παρότι όμορφη, διαθέτει το υψηλότερο επίπεδο μέτρων ασφαλείας, ενώ δεν υπάρχουν χώροι από πάνω όπου μη ελεγχόμενα άτομα μπορούν να εισέλθουν, και βρίσκεται εντός των πυλών του πιο ασφαλούς κτιρίου στον κόσμο, του Λευκού Οίκου.
Η γελοία αγωγή για την αίθουσα δεξιώσεων, που κατατέθηκε από μια γυναίκα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο της και δεν έχει καμία νομική υπόσταση να προσφύγει, πρέπει να αποσυρθεί άμεσα. Τίποτα δεν πρέπει να επιτραπεί να παρεμποδίσει την κατασκευή της, η οποία τηρεί τον προϋπολογισμό και βρίσκεται σημαντικά μπροστά από το χρονοδιάγραμμα! Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα».
