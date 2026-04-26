Όλες οι φορές που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κινδυνέψει: Πυροβολισμοί, απειλές και κενά ασφαλείας

5 Νοεμβρίου 2016: Συναγερμός για «όπλο» στο Ρίνο

18 Ιουνίου 2016: Απόπειρα αρπαγής όπλου στο Λας Βέγκας

12 Μαρτίου 2016: Εισβολή στη σκηνή στο Οχάιο

Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2016, ο Τραμπ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από τη σκηνή σε συγκέντρωση στο Ρίνο της Νεβάδα, όταν κάποιος φώναξε «όπλο». Αργότερα διαπιστώθηκε ότι το άτομο δεν ήταν οπλισμένο, ωστόσο η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση και το γεγονός διέκοψε προσωρινά την εκδήλωση.Κατά τη διάρκεια της πρώτης προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, ένας Βρετανός επιχείρησε να αρπάξει το όπλο αστυνομικού σε συγκέντρωση στο Λας Βέγκας. Οι αρχές ανέφεραν ότι ο ύποπτος παραδέχθηκε πως σκόπευε να σκοτώσει τον Τραμπ. Συνελήφθη επιτόπου, καταδικάστηκε και αργότερα απελάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο.Σε προεκλογική εκδήλωση στο Ντέιτον του Οχάιο, ένας άνδρας έτρεξε προς τη σκηνή πριν ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς. Παρότι δεν βρέθηκε όπλο, το περιστατικό θεωρήθηκε σοβαρή απειλή για την ασφάλεια, με τον δράστη να καταδικάζεται αργότερα σε επιτήρηση.