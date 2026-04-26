Μητσοτάκης για επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη
Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ανακούφισή του για το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι τέτοια περιστατικά δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά
Με ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε την επίθεση που σημειώθηκε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία.
Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ανακούφισή του για το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, η Πρώτη Κυρία και οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι τέτοια περιστατικά δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά.
Τόνισε, επίσης, ότι η προστασία των δημοκρατικών θεσμών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διασφάλισης της δημοκρατικής ομαλότητας.
Αναλυτικά η ανάρτηση:
«Η επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου αποτελεί μια σαφή υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Είναι ανακούφιση ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, όμως τέτοια περιστατικά δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη».
The attack at the White House Correspondents’ Dinner is a stark reminder that violence has no place in democracy. It's a relief that @POTUS, the First Lady and all attendees are safe, but such incidents can never be tolerated. Protecting democratic institutions is non-negotiable.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 26, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα