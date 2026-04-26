Μητσοτάκης για επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Επίθεση Λευκός Οίκος Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ανακούφισή του για το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι τέτοια περιστατικά δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά

Με ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε την επίθεση που σημειώθηκε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία.

Τόνισε, επίσης, ότι η προστασία των δημοκρατικών θεσμών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διασφάλισης της δημοκρατικής ομαλότητας.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου αποτελεί μια σαφή υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Είναι ανακούφιση ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, όμως τέτοια περιστατικά δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη».

