Ο Τραμπ μιλά για «μακρά και δύσκολη διαδικασία» ώστε να ξεθαφτούν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν
Το πού βρίσκεται παραμένει αβέβαιο μετά τους αμερικανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά τον Ιούνιο του 2025
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα το βράδυ (σ.σ. λίγο μετά τις 06:20 ώρα Ελλάδας) ότι θα απαιτηθεί «μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να ανακτηθεί το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό στην κατοχή του Ιράν, καθώς το πού βρίσκεται παραμένει αβέβαιο μετά τους αμερικανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά τον Ιούνιο του 2025.
«Η επιχείρηση ‘Σφυρί του Μεσονυκτίου’ οδήγησε στον πλήρη και ολοκληρωτικό αφανισμό των εγκαταστάσεων πυρηνικής σκόνης στο Ιράν», και «επομένως, το να ξεθαφτεί θα είναι μακρά και δύσκολη διαδικασία», ανέφερε ο μεγιστάνας μέσω Truth Social.
Ο Aμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιεί τελευταία τον όρο «πυρηνική σκόνη» όταν αναφέρεται στο απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό που έχει στην κατοχή του το Ιράν.
