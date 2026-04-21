Ο Τραμπ μιλά για «μακρά και δύσκολη διαδικασία» ώστε να ξεθαφτούν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Εμπλουτισμένο ουράνιο Ιράν

Ο Τραμπ μιλά για «μακρά και δύσκολη διαδικασία» ώστε να ξεθαφτούν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν

Το πού βρίσκεται παραμένει αβέβαιο μετά τους αμερικανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά τον Ιούνιο του 2025

Ο Τραμπ μιλά για «μακρά και δύσκολη διαδικασία» ώστε να ξεθαφτούν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα το βράδυ (σ.σ. λίγο μετά τις 06:20 ώρα Ελλάδας) ότι θα απαιτηθεί «μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να ανακτηθεί το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό στην κατοχή του Ιράν, καθώς το πού βρίσκεται παραμένει αβέβαιο μετά τους αμερικανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά τον Ιούνιο του 2025.

«Η επιχείρηση ‘Σφυρί του Μεσονυκτίου’ οδήγησε στον πλήρη και ολοκληρωτικό αφανισμό των εγκαταστάσεων πυρηνικής σκόνης στο Ιράν», και «επομένως, το να ξεθαφτεί θα είναι μακρά και δύσκολη διαδικασία», ανέφερε ο μεγιστάνας μέσω Truth Social.

Ο Aμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιεί τελευταία τον όρο «πυρηνική σκόνη» όταν αναφέρεται στο απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό που έχει στην κατοχή του το Ιράν.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης