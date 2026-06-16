Εξουδετέρωση βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο Πότσνταμ της Γερμανίας, χιλιάδες κάτοικοι εκκένωσαν τα σπίτια τους
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Βερολίνο Βόμβα Εκκενωσεις

Εξουδετέρωση βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο Πότσνταμ της Γερμανίας, χιλιάδες κάτοικοι εκκένωσαν τα σπίτια τους

Ζώνη αποκλεισμού με ακτίνα 700 μέτρων έχει δημιουργηθεί γύρω από την αμερικανικής κατασκευής βόμβα που βρέθηκε στη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στο κέντρο της πόλης

Εξουδετέρωση βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο Πότσνταμ της Γερμανίας, χιλιάδες κάτοικοι εκκένωσαν τα σπίτια τους
Χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους τους ενόψει της προγραμματισμένης εξουδετέρωσης μιας βόμβας 250 κιλών του B' Παγκοσμίου Πολέμου, που ανακαλύφθηκε στη γερμανική πόλη Πότσνταμ λίγο έξω από το Βερολίνο.

Περίπου 6.500 κάτοικοι, που ζουν στη περιοχή αυτή, κλήθηκαν να την εκκενώσουν μέχρι τις 8:30 π.μ. (09:30 ώρα Ελλάδας) σήμερα το πρωί. Μέλη των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων πήγαν πόρτα-πόρτα για να ελέγξουν αν έχουν φύγει όλοι, σύμφωνα με εκπρόσωπο της δημοτικής αρχής της πόλης.

Η κυκλοφορία των τρένων στον κύριο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης έχει διακοπεί.

Ζώνη αποκλεισμού με ακτίνα 700 μέτρων έχει δημιουργηθεί γύρω από την αμερικανικής κατασκευής βόμβα που βρέθηκε στη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στο κέντρο της πόλης.

Ο πυροτεχνουργός Μάικ Σβίτσκε δήλωσε πως περιμένει ότι η επιχείρηση για την εξουδετέρωση της βόμβας θα διαρκέσει από 30 λεπτά ως μία ώρα.

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