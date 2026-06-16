Εξουδετέρωση βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο Πότσνταμ της Γερμανίας, χιλιάδες κάτοικοι εκκένωσαν τα σπίτια τους

Χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους τους ενόψει της προγραμματισμένης εξουδετέρωσης μιαςτου B' Παγκοσμίου Πολέμου, που ανακαλύφθηκε στη γερμανική πόληλίγο έξω από το Βερολίνο.Περίπου, που ζουν στη περιοχή αυτή, κλήθηκαν να την εκκενώσουν μέχρι τις 8:30 π.μ. (09:30 ώρα Ελλάδας) σήμερα το πρωί. Μέλη των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων πήγαν πόρτα-πόρτα για να ελέγξουν αν έχουν φύγει όλοι, σύμφωνα με εκπρόσωπο της δημοτικής αρχής της πόλης.Η κυκλοφορία των τρένων στον κύριο σιδηροδρομικό σταθμό της πόληςΖώνη αποκλεισμού με ακτίνα 700 μέτρων έχει δημιουργηθεί γύρω από την αμερικανικής κατασκευής βόμβα που βρέθηκε στη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στο κέντρο της πόλης.Ο πυροτεχνουργός Μάικ Σβίτσκε δήλωσε πως περιμένει ότι η επιχείρηση για την εξουδετέρωση της βόμβας θα διαρκέσει από 30 λεπτά ως μία ώρα.