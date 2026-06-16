Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Κρίσιμη Σύνοδος των G7 στο Εβιάν: Συμφώνησαν να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, στο επίκεντρο και τα Στενά του Ορμούζ
Πλήρως ανοικτά και ελεύθερα από την Παρασκευή τα Στενά, είπε ο Τραμπ - Η Ρωσία πρέπει να υπογράψει ειρήνη το συντομότερο δυνατό, τόνισε ο Ζελένσκι - Το ιδιαίτερο δώρο του Μερτς στον Αμερικανό πρόεδρο
Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατέγραψαν την άφιξη των ηγετών στην αίθουσα όπου πραγματοποιούνται οι συνομιλίες και οι εργασίες της συνόδου.
NOW: G7 leaders gather in Geneva as the summit officially gets underway.— Fox News (@FoxNews) June 16, 2026
President Trump's Iran peace deal has been a major focus of discussions so far, as world leaders also address efforts to end Russia's war in Ukraine and challenges facing the global economy. pic.twitter.com/90DLvkS2sr
Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι Γάλλοι διοργανωτές της συνόδου, ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι ηγέτες της G7 συναντήθηκαν το πρωί με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για μία ώρα και 15 λεπτά, με τις συνομιλίες τους να επικεντρώνονται στον τρόπο «οικοδόμησης της ειρήνης και της ασφάλειας για την Ουκρανία και την Ευρώπη».
First multilateral meeting today – the G7–Ukraine format at the G7 Summit. I thank @EmmanuelMacron, @MarkJCarney, @bundeskanzler, @GiorgiaMeloni, @takaichi_sanae, @Keir_Starmer, @POTUS, @eucopresident, @vonderleyen, for participating and for the strong ideas on how to force… pic.twitter.com/rsSsEOzr2D— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2026
Με βάση όσα διέρρευσαν από Γάλλο διπλωμάτη, οι ηγέτες συμφώνησαν να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία, μεταξύ άλλων μέσω κυρώσεων που στοχεύουν στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της χώρας, σύμφωνα με γαλλικό διπλωμάτη που είναι ενήμερος για τις συνομιλίες της συνόδου κορυφής. Συμφώνησαν επίσης σε μια κοινή θέση για τη στήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο της εναντίον της Ρωσίας, μέσω της παροχής πρόσθετων δυνατοτήτων αεροπορικής άμυνας και άλλων μέσων προστασίας, πρόσθεσε ο διπλωμάτης.
Λίγη ώρα αργότερα, ο Τραμπ συναντήθηκε ξεχωριστά και με τον Ουκρανό ομόλογό του. Η τελευταία συνάντηση ανάμεσα στους δύο άνδρες έγινε στα τέλη του Δεκεμβρίου στην κατοικία του Τραμπ στο Μαρ α Λάγκο.
Presidents Zelenskyy and Trump during the G7 meeting. https://t.co/QaiwvA8DFu pic.twitter.com/hrtYW2YCxy— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 16, 2026
Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.
Η συνάντηση μεταξύ των δύο προέδρων «πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της συνόδου κορυφής», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος επικοινωνίας του Ζελένσκι, Ντμίτρο Λίτβιν, υπονοώντας ότι θα ακολουθήσει ξεχωριστή συνάντηση αργότερα.
It is always important to coordinate positions.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2026
____
Завжди важливо координувати позиції.
🇺🇦🇺🇸 pic.twitter.com/pkaU9WTx8e
Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, ο Ζελένσκι ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «συγκληθήκαμε σε μια εξαιρετικά θετική σύνοδο κορυφής με τη "Ομάδα των Επτά" και υπάρχει συναίνεση μεταξύ των ηγετών της ότι η Ρωσία δεν θα νικήσει και πρέπει να υπογράψει συμφωνία ειρήνης το συντομότερο δυνατό».
Ο Αμερικανός πρόεδρος προσήλθε στη σύνοδο έχοντας στις αποσκευές του τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων.
Δείτε βίντεο:
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, με τη Γαλλία να υποστηρίζει τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συναντήσεις που είχε με τον Μακρόν και με τους ηγέτες αραβικών χωρών ξεκαθάρισε πως «από την Παρασκευή θα είναι πλήρως ανοιχτά και ελεύθερα».
JUST IN: Trump, Zelensky and Macron arrive for G7 talks in Paris— NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2026
US President Donald Trump, Ukrainian President Volodymyr Zelensky and French President Emmanuel Macron have arrived for meetings on the sidelines of the G7 summit in Paris.
According to previous reports, Trump and… https://t.co/irQkn138LY pic.twitter.com/TGCzfaM74U
Έτοιμο να συμβάλει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ το Ηνωμένο Βασίλειο, είπε ο Στάρμερ
Το Ηνωμένο Βασίλειο θα «αναλάβει πλήρως το ρόλο του» στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Κιρ Στάρμερ, αν και αρνήθηκε να επιβεβαιώσει πότε θα μπορούσαν να βρεθούν βρετανικά πολεμικά πλοία στην περιοχή.
Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής της G7, ανέφερε ότι οι ηγέτες της ομάδας των πλούσιων χωρών συζητούσαν τα επόμενα βήματα για την επαναλειτουργία των Στενών.
Η Βρετανία και η Γαλλία έχουν συγκροτήσει μια ομάδα χωρών που, σύμφωνα με τον Στάρμερ, είναι «έτοιμες να αναλάβουν το ρόλο τους όσον αφορά την παροχή εγγυήσεων για τη διέλευση των πλοίων από το στενό».
Η εκεχειρία πρέπει να «σημαίνει το οριστικό τέλος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν», δηλώνει η ΕΕ
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συναντήθηκε με τον Τραμπ στη σύνοδο κορυφής της G7 και στη συνέχεια δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγχαρητήρια προς αυτόν για την επίτευξη εκεχειρίας με την Τεχεράνη.
«Συμφωνούμε και οι δύο ότι αυτό πρέπει να σημαίνει το οριστικό τέλος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Το Στενό θα ανοίξει ξανά. Οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν. Και έτσι αποδίδει η διπλωματία», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της.
I welcome today’s positive vote in the European Parliament on our EU-US trade agreement.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 16, 2026
A deal is a deal - and the EU is delivering its part.
With this milestone, we are days away from fulfilling our commitment to remove tariffs on imports of US industrial goods.
With full…
Οι ηγέτες της G7 πραγματοποίησαν συνάντηση και με τους ηγέτες της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΑΕ, σε ένα γεύμα εργασίας με τίτλο «Αντιμετώπιση κρίσεων και διασφάλιση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή».
Οι χώρες της Μέσης Ανατολής δεν είναι μέλη της G7, αλλά προσκλήθηκαν στη σύνοδο κορυφής σε μια ταραχώδη περίοδο για την περιοχή και πέραν αυτής λόγω του πολέμου με το Ιράν.
Η άφιξη του ΖελένσκιΣτο Εβιάν έφτασε το πρωί της Τρίτης ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο υποδέχθηκε ο Γάλλος ομόλογός του και οικοδεσπότης της συνόδου Εμανουέλ Μακρόν στους κήπους του Hôtel Royal, στις όχθες της λίμνης Λεμάν, όπου ξεκίνησαν χθες οι εργασίες της συνόδου κορυφής.
Ласкаво просимо, @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/53kMixfHBB— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2026
Βίντεο από την υποδοχή Μακρόν στον Ζελένσκι:
Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν θερμή χειραψία και προχώρησαν μαζί προς την είσοδο του κτιρίου, όπου φωτογραφήθηκαν χωρίς να κάνουν δηλώσεις στους δημοσιογράφους.
🇫🇷🇺🇦 Ukrainian President Volodymyr Zelensky has arrived in Évian, France, for the G7 summit— Visegrád 24 (@visegrad24) June 16, 2026
He was greeted by French President Emmanuel Macron upon arrival.
The G7 leaders, together with Zelensky, will take part in a working meeting on “ensuring peace and security for Ukraine… pic.twitter.com/Kd2f780DYL
Ακολούθησε διμερής συνάντηση πριν συναντηθούν με τους υπόλοιπους ηγέτες για να συζητήσουν για τις προσπάθειες προώθησης των διαπραγματεύσεων με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
Ο Ρούμπιο συνομίλησε με τον Ουκρανό ομόλογό τουΟ υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρέι Σίμπιχα συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στη σύνοδο κορυφής της G7, εν όψει των αναμενόμενων συνομιλιών μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι.
Ο Σίμπιχα ανέφερε στον Ρούμπιο ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας θεωρεί τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν ως ευκαιρία για την αναζωογόνηση των προσπαθειών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία.
Ο Σίμπιχα είπε ότι ενημέρωσε τον Ρούμπιο για τις ρωσικές επιθέσεις κατά της Μονής Λαύρας των Σπηλαίων και άλλων πολιτικών και πολιτιστικών χώρων, χαρακτηρίζοντάς τες ως απόδειξη ότι η Μόσχα διεξάγει πόλεμο κατά της πίστης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ουκρανικής ταυτότητας.
Το ιδιαίτερο δώρο του Μερτς στον ΤραμπΟ φωτογραφικός φακός κατέγραψε ενδιαφέροντα στιγμιότυπα λίγο πριν από την έναρξη της συνόδου. Σε ένα από αυτά, ο Γερμανός καγκελάριος φαίνεται να προσφέρει στον Αμερικανό πρόεδρο μια φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γερμανίας, η οποία έφερε το όνομά του.
Germany's Merz gave Trump a customized German national football team jersey bearing the name "TRUMP" and the number 47 on the back. pic.twitter.com/FZbzuau5u4— Clash Report (@clashreport) June 16, 2026
«Ειλικρινής συζήτηση»... με απορίες στο δείπνο της Δευτέρας για τη συμφωνία με το ΙράνΟι συζητήσεις σχετικά με τη συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν μεταξύ των ηγετών της G7 κατά τη διάρκεια του δείπνου τη Δευτέρα το βράδυ ήταν «ειλικρινείς» και σε βάθος, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση της συζήτησης, τα οποία επικαλείται το CNN.
Το ομαδικό γεύμα διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες γύρω από ένα τραπέζι με θέα στη νότια ακτή της Λίμνης της Γενεύης, ενώ η συζήτηση στράφηκε και σε άλλα θέματα, όπως η Ουκρανία, ανέφεραν τα ίδια άτομα.
Μετά το δείπνο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εξακολουθούν να έχουν ερωτήσεις σχετικά με τη συμφωνία Ουάσινγκτον - Τεχεράνης. Ο Τραμπ την υπέγραψε ηλεκτρονικά την Κυριακή, αλλά το κείμενο δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Ανησυχούν κυρίως για το πόσο γρήγορα μπορούν να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ για εμπορική κυκλοφορία, κάτι για το οποίο οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έδωσαν διαφορετικές απαντήσεις κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας.
Πριν από τη σύνοδο κορυφής, αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι ανέμεναν από τις ευρωπαϊκές χώρες να συνεισφέρουν στις προσπάθειες απομάκρυνσης των ναρκών από το Ορμούζ, τώρα που οι εχθροπραξίες έχουν λήξει.
Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, οικοδεσπότης της συνόδου κορυφής, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Τραμπ ότι η χώρα του είναι «έτοιμη να αναλάβει το μερίδιο που της αναλογεί» για τη στήριξη της συμφωνίας. Ωστόσο, ο Τραμπ υποβάθμισε την ανάγκη για ευρωπαϊκή βοήθεια, υποστηρίζοντας ότι η ίδια η συμφωνία θα επέτρεπε την ελεύθερη άνοιξη της θαλάσσιας οδού. «Δεν νομίζω ότι θα χρειαστούμε μεγάλη βοήθεια, αλλά δεν θεωρώ κακή ιδέα να έχουμε ένα ή δύο πλοία εδώ από μερικές χώρες», δήλωσε.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr