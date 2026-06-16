Κρίσιμη Σύνοδος των G7 στο Εβιάν: Συμφώνησαν να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, στο επίκεντρο και τα Στενά του Ορμούζ

Η τελευταία συνάντηση ανάμεσα στους δύο άνδρες έγινε στα τέλη του Δεκεμβρίου στην κατοικία του Τραμπ στο Μαρ α Λάγκο.







Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.



Η συνάντηση μεταξύ των δύο προέδρων «πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της συνόδου κορυφής», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος επικοινωνίας του Ζελένσκι, Ντμίτρο Λίτβιν, υπονοώντας ότι θα ακολουθήσει ξεχωριστή συνάντηση αργότερα.







Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, ο Ζελένσκι ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «συγκληθήκαμε σε μια εξαιρετικά θετική σύνοδο κορυφής με τη "Ομάδα των Επτά" και υπάρχει συναίνεση μεταξύ των ηγετών της ότι η Ρωσία δεν θα νικήσει και πρέπει να υπογράψει συμφωνία ειρήνης το συντομότερο δυνατό».



Δείτε βίντεο:

JUST IN: Trump, Zelensky and Macron arrive for G7 talks in Paris



US President Donald Trump, Ukrainian President Volodymyr Zelensky and French President Emmanuel Macron have arrived for meetings on the sidelines of the G7 summit in Paris.



According to previous reports, Trump and… https://t.co/irQkn138LY pic.twitter.com/TGCzfaM74U — NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2026

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, με τη Γαλλία να υποστηρίζει τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συναντήσεις που είχε με τον Μακρόν και με τους ηγέτες αραβικών χωρών ξεκαθάρισε πως «από την Παρασκευή θα είναι πλήρως ανοιχτά και ελεύθερα».



Έτοιμο να συμβάλει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ το Ηνωμένο Βασίλειο, είπε ο Στάρμερ



Το Ηνωμένο Βασίλειο θα «αναλάβει πλήρως το ρόλο του» στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Κιρ Στάρμερ, αν και αρνήθηκε να επιβεβαιώσει πότε θα μπορούσαν να βρεθούν βρετανικά πολεμικά πλοία στην περιοχή.



Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής της G7, ανέφερε ότι οι ηγέτες της ομάδας των πλούσιων χωρών συζητούσαν τα επόμενα βήματα για την επαναλειτουργία των Στενών.



Η Βρετανία και η Γαλλία έχουν συγκροτήσει μια ομάδα χωρών που, σύμφωνα με τον Στάρμερ, είναι «έτοιμες να αναλάβουν το ρόλο τους όσον αφορά την παροχή εγγυήσεων για τη διέλευση των πλοίων από το στενό».



Η εκεχειρία πρέπει να «σημαίνει το οριστικό τέλος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν», δηλώνει η ΕΕ



Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συναντήθηκε με τον Τραμπ στη σύνοδο κορυφής της G7 και στη συνέχεια δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγχαρητήρια προς αυτόν για την επίτευξη εκεχειρίας με την Τεχεράνη.



«Συμφωνούμε και οι δύο ότι αυτό πρέπει να σημαίνει το οριστικό τέλος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Το Στενό θα ανοίξει ξανά. Οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν. Και έτσι αποδίδει η διπλωματία», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της.





Κλείσιμο

Η άφιξη του Ζελένσκι