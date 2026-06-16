Κρίσιμη Σύνοδος των G7 στο Εβιάν: Συμφώνησαν να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, στο επίκεντρο και τα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Σύνδος G7 G7 Εμανουέλ Μακρόν

Κρίσιμη Σύνοδος των G7 στο Εβιάν: Συμφώνησαν να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, στο επίκεντρο και τα Στενά του Ορμούζ

Πλήρως ανοικτά και ελεύθερα από την Παρασκευή τα Στενά, είπε ο Τραμπ - Η Ρωσία πρέπει να υπογράψει ειρήνη το συντομότερο δυνατό, τόνισε ο Ζελένσκι - Το ιδιαίτερο δώρο του Μερτς στον Αμερικανό πρόεδρο

Κρίσιμη Σύνοδος των G7 στο Εβιάν: Συμφώνησαν να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, στο επίκεντρο και τα Στενά του Ορμούζ
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Στο Εβιάν της Γαλλίας εξελίχθηκε η δεύτερη κρίσιμη ημέρα της σύνοδου των G7, με το ουκρανικό ζήτημα και τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν να κυριαρχούν στην ατζέντα. 

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατέγραψαν την άφιξη των ηγετών στην αίθουσα όπου πραγματοποιούνται οι συνομιλίες και οι εργασίες της συνόδου.



Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι Γάλλοι διοργανωτές της συνόδου, ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι ηγέτες της G7 συναντήθηκαν το πρωί με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για μία ώρα και 15 λεπτά, με τις συνομιλίες τους να  επικεντρώνονται στον τρόπο «οικοδόμησης της ειρήνης και της ασφάλειας για την Ουκρανία και την Ευρώπη».



Με βάση όσα διέρρευσαν από Γάλλο διπλωμάτη, οι ηγέτες συμφώνησαν να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία, μεταξύ άλλων μέσω κυρώσεων που στοχεύουν στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της χώρας, σύμφωνα με γαλλικό διπλωμάτη που είναι ενήμερος για τις συνομιλίες της συνόδου κορυφής. Συμφώνησαν επίσης σε μια κοινή θέση για τη στήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο της εναντίον της Ρωσίας, μέσω της παροχής πρόσθετων δυνατοτήτων αεροπορικής άμυνας και άλλων μέσων προστασίας, πρόσθεσε ο διπλωμάτης.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Τραμπ συναντήθηκε ξεχωριστά και με τον  Ουκρανό ομόλογό του. Η τελευταία συνάντηση ανάμεσα στους δύο άνδρες έγινε στα τέλη του Δεκεμβρίου στην κατοικία του Τραμπ στο Μαρ α Λάγκο.
Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Η συνάντηση μεταξύ των δύο προέδρων «πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της συνόδου κορυφής», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος επικοινωνίας του Ζελένσκι, Ντμίτρο Λίτβιν, υπονοώντας ότι θα ακολουθήσει ξεχωριστή συνάντηση αργότερα.

Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, ο Ζελένσκι ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «συγκληθήκαμε σε μια εξαιρετικά θετική σύνοδο κορυφής με τη "Ομάδα των Επτά" και υπάρχει συναίνεση μεταξύ των ηγετών της ότι η Ρωσία δεν θα νικήσει και πρέπει να υπογράψει συμφωνία ειρήνης το συντομότερο δυνατό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσήλθε στη σύνοδο έχοντας στις αποσκευές του τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων.

Δείτε βίντεο:

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, με τη Γαλλία να υποστηρίζει τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συναντήσεις που είχε με τον Μακρόν και με τους ηγέτες αραβικών χωρών ξεκαθάρισε πως «από την Παρασκευή θα είναι πλήρως ανοιχτά και ελεύθερα».

Έτοιμο να συμβάλει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ το Ηνωμένο Βασίλειο, είπε ο Στάρμερ

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα «αναλάβει πλήρως το ρόλο του» στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Κιρ Στάρμερ, αν και αρνήθηκε να επιβεβαιώσει πότε θα μπορούσαν να βρεθούν βρετανικά πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής της G7, ανέφερε ότι οι ηγέτες της ομάδας των πλούσιων χωρών συζητούσαν τα επόμενα βήματα για την επαναλειτουργία των Στενών.

Η Βρετανία και η Γαλλία έχουν συγκροτήσει μια ομάδα χωρών που, σύμφωνα με τον Στάρμερ, είναι «έτοιμες να αναλάβουν το ρόλο τους όσον αφορά την παροχή εγγυήσεων για τη διέλευση των πλοίων από το στενό».

Η εκεχειρία πρέπει να «σημαίνει το οριστικό τέλος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν», δηλώνει η ΕΕ

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συναντήθηκε με τον Τραμπ στη σύνοδο κορυφής της G7 και στη συνέχεια δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγχαρητήρια προς αυτόν για την επίτευξη εκεχειρίας με την Τεχεράνη.

«Συμφωνούμε και οι δύο ότι αυτό πρέπει να σημαίνει το οριστικό τέλος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Το Στενό θα ανοίξει ξανά. Οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν. Και έτσι αποδίδει η διπλωματία», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της.

 Συνάντηση των G7 με τους ηγέτες της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΑΕ

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Οι ηγέτες της G7 πραγματοποίησαν συνάντηση και με τους ηγέτες της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΑΕ, σε ένα γεύμα εργασίας με τίτλο «Αντιμετώπιση κρίσεων και διασφάλιση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή».

Οι χώρες της Μέσης Ανατολής δεν είναι μέλη της G7, αλλά προσκλήθηκαν στη σύνοδο κορυφής σε μια ταραχώδη περίοδο για την περιοχή και πέραν αυτής λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Η άφιξη του Ζελένσκι

Στο Εβιάν έφτασε το πρωί της Τρίτης ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο υποδέχθηκε ο Γάλλος ομόλογός του και οικοδεσπότης της συνόδου Εμανουέλ Μακρόν στους κήπους του Hôtel Royal, στις όχθες της λίμνης Λεμάν, όπου ξεκίνησαν χθες οι εργασίες της συνόδου κορυφής.



Βίντεο από την υποδοχή Μακρόν στον Ζελένσκι:

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν θερμή χειραψία και προχώρησαν μαζί προς την είσοδο του κτιρίου, όπου φωτογραφήθηκαν χωρίς να κάνουν δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Ακολούθησε διμερής συνάντηση πριν συναντηθούν με τους υπόλοιπους ηγέτες για να συζητήσουν για τις προσπάθειες προώθησης των διαπραγματεύσεων με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ρούμπιο συνομίλησε με τον Ουκρανό ομόλογό του

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρέι Σίμπιχα συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στη σύνοδο κορυφής της G7, εν όψει των αναμενόμενων συνομιλιών μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι.

Ο Σίμπιχα ανέφερε στον Ρούμπιο ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας θεωρεί τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν ως ευκαιρία για την αναζωογόνηση των προσπαθειών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Σίμπιχα είπε ότι ενημέρωσε τον Ρούμπιο για τις ρωσικές επιθέσεις κατά της Μονής Λαύρας των Σπηλαίων και άλλων πολιτικών και πολιτιστικών χώρων, χαρακτηρίζοντάς τες ως απόδειξη ότι η Μόσχα διεξάγει πόλεμο κατά της πίστης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ουκρανικής ταυτότητας.

Το ιδιαίτερο δώρο του Μερτς στον Τραμπ

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε ενδιαφέροντα στιγμιότυπα λίγο πριν από την έναρξη της συνόδου. Σε ένα από αυτά, ο Γερμανός καγκελάριος φαίνεται να προσφέρει στον Αμερικανό πρόεδρο μια φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γερμανίας, η οποία έφερε το όνομά του.



Κρίσιμη Σύνοδος των G7 στο Εβιάν: Συμφώνησαν να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, στο επίκεντρο και τα Στενά του Ορμούζ
Κρίσιμη Σύνοδος των G7 στο Εβιάν: Συμφώνησαν να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, στο επίκεντρο και τα Στενά του Ορμούζ
Κρίσιμη Σύνοδος των G7 στο Εβιάν: Συμφώνησαν να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, στο επίκεντρο και τα Στενά του Ορμούζ
Κρίσιμη Σύνοδος των G7 στο Εβιάν: Συμφώνησαν να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, στο επίκεντρο και τα Στενά του Ορμούζ
Κρίσιμη Σύνοδος των G7 στο Εβιάν: Συμφώνησαν να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, στο επίκεντρο και τα Στενά του Ορμούζ
Κρίσιμη Σύνοδος των G7 στο Εβιάν: Συμφώνησαν να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, στο επίκεντρο και τα Στενά του Ορμούζ
Κρίσιμη Σύνοδος των G7 στο Εβιάν: Συμφώνησαν να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, στο επίκεντρο και τα Στενά του Ορμούζ
Κρίσιμη Σύνοδος των G7 στο Εβιάν: Συμφώνησαν να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, στο επίκεντρο και τα Στενά του Ορμούζ
Ο Μακρόν με τον Ζελένσκι

«Ειλικρινής συζήτηση»... με απορίες στο δείπνο της Δευτέρας για τη συμφωνία με το Ιράν

Οι συζητήσεις σχετικά με τη συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν μεταξύ των ηγετών της G7 κατά τη διάρκεια του δείπνου τη Δευτέρα το βράδυ ήταν «ειλικρινείς» και σε βάθος, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση της συζήτησης, τα οποία επικαλείται το CNN.

Το ομαδικό γεύμα διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες γύρω από ένα τραπέζι με θέα στη νότια ακτή της Λίμνης της Γενεύης, ενώ η συζήτηση στράφηκε και σε άλλα θέματα, όπως η Ουκρανία, ανέφεραν τα ίδια άτομα.

Μετά το δείπνο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εξακολουθούν να έχουν ερωτήσεις σχετικά με τη συμφωνία Ουάσινγκτον - Τεχεράνης. Ο Τραμπ την υπέγραψε ηλεκτρονικά την Κυριακή, αλλά το κείμενο δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Ανησυχούν κυρίως για το πόσο γρήγορα μπορούν να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ για εμπορική κυκλοφορία, κάτι για το οποίο οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έδωσαν διαφορετικές απαντήσεις κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας.

Πριν από τη σύνοδο κορυφής, αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι ανέμεναν από τις ευρωπαϊκές χώρες να συνεισφέρουν στις προσπάθειες απομάκρυνσης των ναρκών από το Ορμούζ, τώρα που οι εχθροπραξίες έχουν λήξει.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, οικοδεσπότης της συνόδου κορυφής, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Τραμπ ότι η χώρα του είναι «έτοιμη να αναλάβει το μερίδιο που της αναλογεί» για τη στήριξη της συμφωνίας. Ωστόσο, ο Τραμπ υποβάθμισε την ανάγκη για ευρωπαϊκή βοήθεια, υποστηρίζοντας ότι η ίδια η συμφωνία θα επέτρεπε την ελεύθερη άνοιξη της θαλάσσιας οδού. «Δεν νομίζω ότι θα χρειαστούμε μεγάλη βοήθεια, αλλά δεν θεωρώ κακή ιδέα να έχουμε ένα ή δύο πλοία εδώ από μερικές χώρες», δήλωσε.
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