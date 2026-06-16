Τραμπ για το Ιράν: «Περνάμε στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων, θα είναι ευκολότερη»

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Την Παρασκευή αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, είπε ο Αραγτσί

Νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή στην

, με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν,

λίγες ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών.

Μιλώντας σε συνάντηση με ξένους διπλωμάτες, η οποία μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, ο

ανέφερε ότι η επίσημη ενεργοποίηση του μνημονίου θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή και χαρακτήρισε ως σημαντικότερο στοιχείο της πρώτης φάσης

, δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες θα διεξαχθούν στην

και στο τελικό στάδιο θα επικεντρωθούν κυρίως στο πυρηνικό πρόγραμμα της

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