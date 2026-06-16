Άνοδος της άκρας δεξιάς στην Ιταλία: Στο 5,3% το νέο κόμμα του στρατηγού Βανάτσι

Το «Εθνικό Μέλλον» καταγράφει άνοδο στις δημοσκοπήσεις λίγες ημέρες μετά το ιδρυτικό του συνέδριο, ενώ τα Αδέλφια της Ιταλίας της Τζόρτζια Μελόνι παραμένουν πρώτη πολιτική δύναμη της χώρας