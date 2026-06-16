Τέσσερα χρόνια φυλακή στoν Σουηδό «Πελικό» που εξέδωσε τη σύζυγό του σε περισσότερους από 100 άνδρες

Ο άνδρας κρίθηκε ένοχος για «διακεκριμένη μαστροπεία», καθώς και για απόπειρα βιασμού, επίθεση και απειλές σχετικά με γεγονότα που εκτείνονται σε διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών