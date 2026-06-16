Ρωσικός «δάκτυλος» πίσω από τους εμπρησμούς σε περιουσιακά στοιχεία του Στάρμερ: Ο διπλωμάτης «El Money», ο 22χρονος Ουκρανός και οι αμοιβές

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία ερευνών που πραγματοποίησαν το BBC και οι Financial Times - Δύο συλλήψεις ατόμων ουκρανικής καταγωγής έγιναν στη Βρετανία - Στις 3.000 λίρες η αμοιβή τους για να προκαλέσουν εμπρησμούς στο Λονδίνο