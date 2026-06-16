Σχεδίαζαν επίθεση με drones και ελεύθερους σκοπευτές στους αγώνες του UFC στον Λευκό Οίκο, πέντε συλλήψεις από το FBI

Σχεδίαζαν τη χρήση drones με εκρηκτικά, με στόχο κτίρια κοντά στον χώρο της εκδήλωσης ώστε να προκαλέσουν μαζική εκκένωση και να οδηγήσουν το πλήθος προς ομάδα ελεύθερων σκοπευτών