Σχεδίαζαν επίθεση με drones και ελεύθερους σκοπευτές στους αγώνες του UFC στον Λευκό Οίκο, πέντε συλλήψεις από το FBI
Σχεδίαζαν επίθεση με drones και ελεύθερους σκοπευτές στους αγώνες του UFC στον Λευκό Οίκο, πέντε συλλήψεις από το FBI
Σχεδίαζαν τη χρήση drones με εκρηκτικά, με στόχο κτίρια κοντά στον χώρο της εκδήλωσης ώστε να προκαλέσουν μαζική εκκένωση και να οδηγήσουν το πλήθος προς ομάδα ελεύθερων σκοπευτών
Οι αμερικανικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν φερόμενο σχέδιο επίθεσης με στόχο την τους αγώνες του UFC Freedom 250, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στην Ουάσινγκτον και συγκεκριμένα στον κήπο του Λευκού Οίκου.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Fox News, πέντε άτομα βρίσκονταν υπό κράτηση έως τη Δευτέρα, ενώ οι ερευνητές έχουν ταυτοποιήσει συνολικά 23 πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με το σχέδιο.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι ύποπτοι φέρονται να σχεδίαζαν τη χρήση drones εξοπλισμένων με εκρηκτικά, με στόχο κτίρια κοντά στον χώρο της εκδήλωσης. Οι Αρχές εκτιμούν ότι σκοπός ήταν να προκληθεί μαζική εκκένωση της περιοχής και να κατευθυνθούν οι συγκεντρωμένοι προς σημεία όπου θα βρίσκονταν τοποθετημένοι ελεύθεροι σκοπευτές.
Αξιωματούχοι που συμμετέχουν στην έρευνα υποστηρίζουν ότι υπήρχε και δεύτερο στάδιο του σχεδίου, το οποίο προέβλεπε επίθεση στην πύλη του Λευκού Οίκου μετά το αρχικό χτύπημα.
Το FBI ενημερώθηκε για την πιθανή απειλή στις 10 Ιουνίου και σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες εξασφάλισε τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύλληψη υπόπτου στο Σινσινάτι. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν συνομιλίες στην εφαρμογή Signal, στις οποίες φέρονται να συμμετείχαν αρκετά άτομα συζητώντας τις προετοιμασίες της επιχείρησης.
Η εξέταση του κινητού τηλεφώνου ενός εκ των υπόπτων οδήγησε στον εντοπισμό τουλάχιστον 23 χρηστών της εφαρμογής που, σύμφωνα με τις Aρχές, αντάλλασσαν μηνύματα σχετικά με προπαρασκευαστικές ενέργειες πριν από την επίθεση.
Ένας ύποπτος φέρεται να είπε στους ερευνητές ότι ο στόχος ήταν να χτυπηθούν «καπιταλιστικές ελίτ», «δισεκατομμυριούχοι» ή πολιτικοί που έλαβαν δωρεές από την Επιτροπή Αμερικανικών-Ισραηλινών Δημοσίων Υποθέσεων (AIPAC).
Η έρευνα επεκτάθηκε σε τουλάχιστον 12 περιφερειακά γραφεία του FBI σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ. Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, απέδωσε την αποτροπή της επίθεσης στην ταχεία συνεργασία του FBI, του υπουργείου Δικαιοσύνης και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.
«Χάρη στην άμεση δράση του FBI, των συνεργαζόμενων υπηρεσιών και του υπουργείου Δικαιοσύνης σε μια επιχείρηση που αφορούσε πολλές πολιτείες, πολλά άτομα βρίσκονται πλέον υπό κράτηση και οι φερόμενες επιθέσεις αποτράπηκαν» δήλωσε ο Πατέλ.
Η εκδήλωση UFC Freedom 250 πραγματοποιήθηκε στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 80ά γενέθλια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, συμμετείχαν περίπου 4.300 θεατές, μεταξύ των οποίων περίπου 1.200 εν ενεργεία στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ 14 αθλητές από διάφορες χώρες αγωνίστηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο κλωβό.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Fox News, πέντε άτομα βρίσκονταν υπό κράτηση έως τη Δευτέρα, ενώ οι ερευνητές έχουν ταυτοποιήσει συνολικά 23 πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με το σχέδιο.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι ύποπτοι φέρονται να σχεδίαζαν τη χρήση drones εξοπλισμένων με εκρηκτικά, με στόχο κτίρια κοντά στον χώρο της εκδήλωσης. Οι Αρχές εκτιμούν ότι σκοπός ήταν να προκληθεί μαζική εκκένωση της περιοχής και να κατευθυνθούν οι συγκεντρωμένοι προς σημεία όπου θα βρίσκονταν τοποθετημένοι ελεύθεροι σκοπευτές.
Αξιωματούχοι που συμμετέχουν στην έρευνα υποστηρίζουν ότι υπήρχε και δεύτερο στάδιο του σχεδίου, το οποίο προέβλεπε επίθεση στην πύλη του Λευκού Οίκου μετά το αρχικό χτύπημα.
Το FBI ενημερώθηκε για την πιθανή απειλή στις 10 Ιουνίου και σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες εξασφάλισε τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύλληψη υπόπτου στο Σινσινάτι. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν συνομιλίες στην εφαρμογή Signal, στις οποίες φέρονται να συμμετείχαν αρκετά άτομα συζητώντας τις προετοιμασίες της επιχείρησης.
Η εξέταση του κινητού τηλεφώνου ενός εκ των υπόπτων οδήγησε στον εντοπισμό τουλάχιστον 23 χρηστών της εφαρμογής που, σύμφωνα με τις Aρχές, αντάλλασσαν μηνύματα σχετικά με προπαρασκευαστικές ενέργειες πριν από την επίθεση.
Ένας ύποπτος φέρεται να είπε στους ερευνητές ότι ο στόχος ήταν να χτυπηθούν «καπιταλιστικές ελίτ», «δισεκατομμυριούχοι» ή πολιτικοί που έλαβαν δωρεές από την Επιτροπή Αμερικανικών-Ισραηλινών Δημοσίων Υποθέσεων (AIPAC).
Η έρευνα επεκτάθηκε σε τουλάχιστον 12 περιφερειακά γραφεία του FBI σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ. Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, απέδωσε την αποτροπή της επίθεσης στην ταχεία συνεργασία του FBI, του υπουργείου Δικαιοσύνης και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.
«Χάρη στην άμεση δράση του FBI, των συνεργαζόμενων υπηρεσιών και του υπουργείου Δικαιοσύνης σε μια επιχείρηση που αφορούσε πολλές πολιτείες, πολλά άτομα βρίσκονται πλέον υπό κράτηση και οι φερόμενες επιθέσεις αποτράπηκαν» δήλωσε ο Πατέλ.
Η εκδήλωση UFC Freedom 250 πραγματοποιήθηκε στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 80ά γενέθλια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, συμμετείχαν περίπου 4.300 θεατές, μεταξύ των οποίων περίπου 1.200 εν ενεργεία στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ 14 αθλητές από διάφορες χώρες αγωνίστηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο κλωβό.
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